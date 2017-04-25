Балчун объясняет эти цифры более чем двукратным ростом амортизационных отчислений

Международная консалтинговая компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) завершила проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Укрзализныци за 2016 год. Об этом сообщил глава правления компании Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

Согласно отчету получила 7,3 млрд грн убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

"Убыток предприятия по международным стандартам в 7,3 млрд грн обусловлен значительным ростом амортизационных отчислений - с 7 млрд грн в 2015 году до почти 18 млрд грн в 2016 году. Поэтому, это - бумажный убыток, и обусловлен он индексацией стоимости основных средств, а не показатель реальных потерь компании", - объяснил Балчун.

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По его словам, аудиторы отметили, что в сопоставимых условиях (стабильность гривны, отсутствие роста амортизационных расходов) 2015 и 2016 годах финансовый результат прошлого года был бы лучшим почти на 11 млрд грн.

Балчун добавил, что правление Укрзализныци одобрило проект консолидированной финансовой отчетности компании, которую планируется представить на утверждение правительства.

Напомним, компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) выиграла тендер Укрзализныци на проведение аудита ее консолидированной финансовой отчетности за 2016 год с ценой предложения 20,61 млн грн.