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Главная » Деньги » Майская зелень. В Украине падают цены на молодые овощи
Майская зелень. В Украине падают цены на молодые овощи
Фото: открытые источники

Майская зелень. В Украине падают цены на молодые овощи

Последний месяц весны порадует украинцев дешёвым редисом и огурцами, однако "борщевой набор" значительно вырастет в цене

Елена Романюк - 29.04.17 248
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Апрельские холода не приведут к росту цен на молодые овощи. Более того, в мае огурцы, томаты, редис и молодая капуста существенно подешевеют. Этому способствует конъюнктура международной торговли. К примеру, в начале этой недели в Беларуси и Польше резко упал спрос на выращенные на юге Украины огурцы, так как в теплицах у наших соседей уже появился свой товар. В итоге лишь за 24 апреля закупочные цены импортёров упали на 20–30% и тепличные хозяйства страны в спешном порядке переориентировались на внутренний рынок, что, соответственно, повлекло снижение цен на этот овощ в Украине.

Так, по данным аналитической компании "Инфо-Шувар", по состоянию на 25 апреля производители предлагали "колючие" сорта огурцов по цене 24–25 грн/кг. При этом ещё 24 апреля цена на огурцы составляла 30–32 грн/кг.

Куда всё это деть?

Дешевеют и другие овощи. Если судить по ценам киевского оптового рынка "Столичный", отечественный редис, который в начале апреля предлагали по цене 26–30 грн/кг, 25 апреля стоил уже 13–18 грн/кг. Белокочанную раннюю капусту в начале апреля продавали по цене 42–44 грн/кг, а сейчас она стоит 16–20 грн/кг. Дешевеют и томаты, причём как отечественные, так и импортные. По состоянию на 25 апреля на "Столичном" отечественные помидоры стоили 46–48 грн/кг, а турецкие — 48–50 грн/кг.

"Для покупателя цена на молодые овощи сейчас достаточно хорошая, лучше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в Украину производятся мощные поставки овощей из Турции. Более того, я считаю, что цены на молодые овощи будут и дальше снижаться, так как сейчас разгорается новая торговая война между Турцией и Россией, а значит, поставки турецкой продукции в нашу страну будут только расти", — говорит директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

К концу апреля запасы овощей на украинских складах уже заметно истощились

Напомним, в начале 2016 года РФ запретила ввозить из Турции любые овощи и фрукты, этот запрет действовал до середины прошлого года. А импорт турецких томатов в Россию до сих пор запрещён. Можно предположить, что в ближайшее время турецкую продукцию в РФ ждут дополнительные эмбарго, так как в начале апреля Анкара исключила Россию из числа стран, которые могут беспошлинно поставлять в Турцию пшеницу, и Москва уже пригрозила Эрдогану ответными санкциями.

Одним словом, цены на тепличные овощи не будут расти и на майские праздники. Увеличение спроса во время майских шашлыков может лишь кратковременно замедлить падение цен.

Золотой борщ

А вот "борщевой набор" в мае существенно вырастет в цене. Лишь на прошлой неделе, по данным "Инфо-Шувар", цены на "борщевой набор" в Украине выросли почти в 1,5 раза. А стоимость капусты, моркови и картофеля вообще достигла рекордных показателей за последние пять лет. Так, по состоянию на 25 апреля, на крупнейших оптовых площадках Украины морковь предлагали по цене 6–8 грн/кг, картофель — 5,5–6,5 грн/кг, капусту — 8–10 грн/кг, лук — 3,5–6 грн/кг, свёклу — 3,5–4 грн/кг.

Столь стремительный рост цен наблюдается с середины апреля. По данным Госстата, к середине апреля цены на овощи "борщевого набора" по сравнению с началом 2017 года выросли лишь на 8%.

По словам руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, столь стремительный рост цен связан с тем, что в последние несколько недель заметно вырос спрос на лук и картофель со стороны экспортёров. В то же время к концу апреля запасы овощей на украинских складах уже заметно истощились, поэтому предложение качественной продукции на внутреннем рынке довольно ограничено. "Это позволяет фермерам активно повышать цены как на продукцию экспортного качества, так и на ту, которая реализуется на внутреннем рынке", — отмечает Хорев.

Возможно, в мае рост цен в определённой мере сдержит импорт прошлогодних овощей. Наиболее вероятными поставщиками овощей на украинский рынок могут выступить Польша и Голландия. По данным участников рынка, переговоры с ними уже ведутся.

По предварительным оценкам импортёров, цены на польскую морковь в Украине будут составлять 8–9 грн/кг, картофель — 7,5–8,5 грн/кг, капусту — 7,5–9 грн/кг. Также импортёры рассматривают возможность поставки лука, который, по предварительным подсчётам, будет стоить около 6–7 грн/кг. Однако, по словам представителей "Инфо-Шувар", цены на импортную продукцию также могут вырасти, потому что тенденцию к удорожанию "борща" сегодня наблюдают в большинстве стран Восточной Европы. Одним словом, самое время переходить с наваристых борщей на лёгкие салаты.

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