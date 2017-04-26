СМИ: Украина может переплатить грузинской компании за уголь $7-11 млн

Центрэнерго может переплатить грузинской компании Сакнахшири, которая выиграла тендер на поставку 700 тыс. тонн угля, около 10 долларов на каждой тонне в связи с завышенной стартовой стоимостью. Об этом пишет ЛІГА.net.

"Торги по принципу уменьшения цены стартовали с отметки 1904 млн грн, что соответствовало 101 дол/тонна и в итоге снизились до 1808 млн или 96,9 дол/тонна по курсу НБУ. Формально Центрэнерго сэкономила 4 дол/тонна, в реальности компания переплатит на каждой тонне около 10 долларов в связи с завышенной стартовой стоимостью", - пишет автор.

По состоянию на 24 апреля стоимость угольных фьючерсов в Роттердаме составляла 70-75 дол/тонна, в зависимости от месяца поставки.

"Таким образом, с учетом расходов на доставку - около 12 дол/тонна - рыночная стоимость угля не должна превышать 85-88 дол/тонна с учетом маржи поставщика. На июль-октябрь можно законтрактовать уголь по 83-84 доллара с учетом фрахта и перевалки", - говорится в статье.

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Как отмечается, в случае дальнейшего снижения стоимости энергетического угля в Роттердаме совокупная переплата Центрэнерго может составить 7-11 млн долларов.

"Впрочем, цена которую госкомпания заплатит победителю, предполагает лишь поставку в украинский порт. В реальности (с учетом доставки из порта на ТЭС, – ред.) уголь для Центрэнерго обойдется еще дороже", - отмечает автор.

Напомним, 25 апреля грузинская компания ООО "Сакнахшири" (Sakhnakhshiri GIG Group) выиграла тендер Центрэнерго на поставку 700 тыс. тонн угля.

Компания "Сакнахшири" входит в состав "Грузинской индустриальной группы" (GIG), основателем которой является Давид Бежуашвили, брат экс-министра обороны и экс-министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили.