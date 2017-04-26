Сегодня СБУ обыскивала инвесткомпанию Dragon Capital

Представители Службы безопасности Украины в среду провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отмечают в пресс-службе компании, речь идет якобы о незаконном использовании программного обеспечения.

По решению суда изымалась компьютерная техника.

"Компания легально и официально купила эту программу. Хотят изъять все компьютеры и парализовать работу", - написала утром в Facebook представитель пресс-службы инвесткомпании Ольга Белобловская.

Позже она сообщила, что обыск проводился "в рамках закона и приличия".

"Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию, и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - отметила она.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина поручил правительственному уполномоченному выяснить причину обысков, которые проводила Служба безопасности Украины в инвестиционной компании Dragon Capital.

Инвестиционная компания Dragon Capital (г. Киев) основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.