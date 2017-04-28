Госстат: Средняя номинальная зарплата в мае была в 2,1 раза выше минимальной

По сравнению с февралем она выросла на 8,7%

Средняя номинальная зарплата в Украине в марте выросла до 6 752 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно статистике средняя зарплата за март была в 2,1 раза выше минимальной. По сравнению с предыдущим месяцем, средняя зарплата выросла на 8,7%, а по сравнению с показателями марта прошлого года - на 37,2%.

Реальная зарплата, как сообщает Госстат, выросла по сравнению с февралем на 6,8%, а с мартом 2016 года - на 18,7%.

Напомним, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн.