Минэкономразвития хочет поднять минимальные цены на алкоголь

В Министерстве экономического развития и торговли предлагают повысить минимальные цены на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают увеличить на 7,64-11,3%, виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк - на 3,4-6,1%, вина с добавлением спирта, игристые и вермуты - на 1,7-1,8%.

"Размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. Вследствие этого, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отмечают, что с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики министерство предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство не будет пересматривать акцизы на алкоголь, поскольку соответствующие параметры уже были заложены в государственный бюджет.