Охота на единорога. Как в Киеве снять квартиру без посредника

Перебравшаяся из Донецка в Киев Елена Дацко называет риелторов и поиск съёмного жилья главным кошмаром своей жизни. К примеру, посредники просто не приходили на запланированные встречи. "Из четырёх просмотров на два риелторы просто не явились", — возмущается девушка. Её терпение лопнуло после того, когда очередной посредник нашёл для неё подходящую квартиру и после заселения взял с Елены комиссию — 50% от суммы аренды за месяц. Когда оговоренный срок аренды подошёл к концу, владелец потребовал платить на 40% больше. Елена отказалась увеличить арендную плату и съехала. Каково же было её удивление, когда в тот же день объявление об аренде этой квартиры вновь появилось в Сети с ценой на 20% ниже, чем потребовали с неё. Объявление разместил тот же посредник, что сдавал ей жильё. "Ты отказываешься, съезжаешь, риелтор снижает цену, сдаёт, получает свои денежки!" — возмущается Елена. После этого случая она решила искать жильё напрямую у хозяев.

Специфика профессии

Нежелание платить посреднику комиссионные в размере 50–100% от стоимости жилья — не главный мотив арендаторов самостоятельно отправиться на поиски жилья. Чтобы найти подходящий вариант, придётся сделать сотни звонков и отсеять десятки заведомо неподходящих вариантов.

Риелторы с опытом соглашаются с тем, что арендаторы решаются на самостоятельный поиск квартиры в основном из-за низкого профессионализма подавляющего большинства посредников. "На рынке недвижимости работает 80–90% непрофессионалов. У них просто нет понимания, что нужно сконцентрироваться на интересах клиента. Если клиент будет доволен качеством услуги, то с удовольствием заплатит комиссию, плюс даст рекомендации, а в нашей деятельности это крайне важно", — говорит эксперт в сфере недвижимости в АН New Realty Group Олег Штанько.

Самый очевидный вариант – поиск жилья на сайтах недвижимости с фильтром "без посредников" или "от хозяев" — может привести к прямо противоположному результату

В США риелторами могут считаться только члены Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors). В Украине риелторами традиционно называют всех посредников, помогающих продать или сдать недвижимость. При этом, как уже говорилось, самую многочисленную прослойку составляет довольно разношерстная публика. В одном и том же агентстве могут работать как квалифицированные, так и совершенно безграмотные люди. "Новичок интересуется параметрами и бюджетом. Профессионал устанавливает контакт с клиентом. Если вы общаетесь с риелтором первый раз, обратите внимание, какие вопросы он задаёт вам. Если он спрашивает у вас параметры, район и прочие характеристики, вы попали на дилетанта. Профессионал в первую очередь познакомится с вами, выявит вашу потребность, так как он хорошо знает рынок и сможет вам предложить вариант, который действительно вам подойдёт", — советует Штанько.

Массовое недовольство арендаторов качеством предоставляемых им услуг ещё более запутывает ситуацию. "В сегменте аренды очень трудоёмкий и кропотливый процесс поиска подходящего варианта квартиры. Потенциальные арендаторы чаще всего усложняют его, обращаясь сразу к нескольким риёлторам, ещё и продолжая самостоятельно искать квартиру. В итоге у риелтора нет уверенности в том, что он получит оплату за проделанную работу. Поэтому он предлагает выбрать квартиру только из тех вариантов, которые есть у него в работе", — поясняет стремление некоторых риелторов предлагать клиенту не то, что он ищет, а то, что есть, руководитель агентства недвижимости Ideal Rielt Group Денис Колесник.

Усугубляет проблему и большое число мошенников на рынке жилья. Мошеннических вариантов поможет избежать проверка фото квартиры через Google. Если фото есть на многих других сайтах, в том числе зарубежных, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Также должно настораживать, если квартира слишком уж хороша для озвученной цены. Кроме того, в телефонном разговоре стоит спрашивать о деталях, которые трудно придумать на ходу — о состоянии окон и дверей, кухонной техники, наличии счётчиков и т. п. Нужно уточнить и то, готов ли хозяин предъявить документы на собственность, квитанции об оплате услуг ЖКХ (их очень редко подделывают).

Естественно, нельзя давать никаких денег до заключения договора с владельцем жилья. Платный просмотр, аванс, предоплата, а также "деньги на дорогу с дачи, чтобы не зря кататься" — это наверняка мошенничество.

Мы как-то сами

Снять квартиру без посредника в Киеве реально. Хоть надо быть готовым к тому, что процесс будет длительным и нелёгким. Простой пример — даже если владелец жилья по каким-то причинам хочет сдать квартиру без посредников, недобросовестные риелторы без его ведома размещают многочисленные объявления со своими телефонами о сдаче этой квартиры. Надеются, что когда они приведут клиента, удастся договорится "на месте".

Платный просмотр, аванс, предоплата, а также "деньги на дорогу с дачи, чтобы не зря кататься" — это наверняка мошенничество

Поэтому самый очевидный вариант — поиск жилья на сайтах недвижимости с фильтром "без посредников" или "от хозяев" — может привести к прямо противоположному результату. Как поясняют профессионалы, включение этой опции отсеивает в первую очередь объявления честных риелторов, которые зарегистрированы на сайтах как агентства. В итоге среди отобранных объявлений будет много предложений от недобросовестных посредников и мошенников, притворяющихся хозяевами.

Гораздо больше шансов выйти непосредственно на владельцев на специализированных сайтах аренды жилья без посредников, например The Locals и Dwell. Создатели таких ресурсов обещают ручную модерацию объявлений, жёсткую систему регистрации и проверку пользователей, использование "чёрных списков". Слабое место — очень мало вариантов. То есть попытать счастья здесь стоит, но слишком рассчитывать на успех не приходится.

Стоит попытаться найти подходящий вариант и в специализированных группах в соцсетях. Самые популярные из них содержат в названии словосочетание "риелторы — зло" или "без посредников". Тут роль фильтра выполняет само сообщество. В комментариях идёт порой очень оживлённое обсуждение объектов и условий аренды. Впрочем, каких-либо гарантий того, что вам здесь не попадётся мошенник, тоже никто не даст. Злоумышленники создают фейковые аккаунты, используют чужие фотографии и публикуют объявления в том числе и в таких группах.

Обязательно нужно разместить пост о том, что вы ищите квартиру, на своей странице в Facebook, а также сделать рассылку по своим друзьям. Сарафанное радио действительно работает, и многие пользователи пишут, что после мытарств по сторонним объявлениям они нашли себе жильё именно через знакомых в соцсетях.

Чтобы поиск был успешным, стоит оформить своё объявление в виде картинки. Сделать её проще всего с помощью специального сервиса ЛУН.Соседи. Дополнительно стоит придумать интересный текст объявлений, которому захочется поставить лайк.

В заключение полезно вспомнить ещё об одной рекомендации экспертов. По утверждениям участников рынка, арендаторы часто переоценивают свои финансовые возможности и уже через два-три месяца вынуждены искать новое жильё. Чтобы не заниматься возвратом депозита, не терять время на поиски, а также избежать стресса от переезда, сначала стоит тщательно проанализировать свой бюджет за последние месяцы и определить сумму, которую можно относительно безболезненно платить за аренду квартиры.