Все свободны. Британский экономист Кристофер Хартвелл о необходимости для Украины либеральных реформ

Научные работы Кристофера Хартвелла исследуют переходный период трансформации постсоветских стран в рыночные экономики. Кроме академической работы, учёный консультировал правительства большей части постсоветских и балканских стран. Фокус выяснил у экономиста, почему ограничения свободных рынков чреваты катастрофой страны и как Украине привлечь инвестиции.

КТО ОН Президент Центра социально-экономических исследований CASE в Варшаве ПОЧЕМУ ОН Известный специалист по экономике постсоветских стран

Украине для трансформации экономики нужны иностранные инвестиции. Как их привлечь в состоянии войны и экономического кризиса?

— Война никогда позитивно не влияла на инвестиционный климат. Инвесторы хотят стабильности, безопасности и гарантии возврата своих вложений. Война непосредственно влияет на 12% территории страны. Конечно, Украина не получит много инвестиций в расположенные на востоке страны отрасли, к примеру, угольную или горнодобывающую промышленность.

Нужна либерализация и реформы. На это у Порошенко и его команды есть полномочия. Нужно убрать мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. И главное — бороться с коррупцией и реформировать судебную систему. Именно на изменения в этих сферах смотрят международные инвесторы. У Украины фантастические возможности. В некоторых секторах, например IT, развитие заметно, но Украине нужны инвестиции во все сферы.

Вы говорите об отмене моратория на продажу земли, но в Украине политики боятся разрешать продажу земли, так как это вызовет возмущение электората. Стоит ли заниматься этим именно сейчас?

— Да, именно сейчас. Это отвратительно, что решение не принято до сих пор. Вопрос возникает каждый год, но мораторий так и не отменён. Настало время для украинских политиков показать какое-то мужество. Мораторий доказывает, что в Украине нет рыночных институтов для формирования рынка земли. Люди даже не знают стоимости земель. Кроме того, свободный рынок означает, что землю продавать можно, но он не обязывает это делать.

Как можно объяснить, что во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича прямые иностранные инвестиции были выше, чем сейчас?

— Предполагаю, что это было связано с российскими инвестициями, которые сейчас исчезли — по желанию российского правительства или из-за украинских санкций. Другой вопрос — международная экономическая обстановка, которая была благоприятной во времена президентства Януковича. Поэтому и капитал вокруг Украины крутился больший. Сейчас "лёгких" денег нет.

Вы сказали, что у Украины фантастические возможности для инвестиций. Но какие секторы украинской экономики могут быть наиболее привлекательными для инвестиций?

"У Украины фантастические возможности. В некоторых секторах, например IT, развитие заметно, но Украине нужны инвестиции во все сферы"

— Думаю, что один из основных — сельскохозяйственный сектор. Он важный и для внутренних инвестиций — украинцы смогут объединять земельные участки и использовать на них самые современные технологии. Однако чтобы привлечь в сельское хозяйство большие деньги, нужно отменить мораторий на продажу земли.

Для IT-сектора в Украине благоприятные условия. Последние несколько лет в этом направлении было значительное развитие.

Базовая необходимость для Украины сейчас — создать такие условия, чтобы конкретные направления экономики могли развиваться и раскрывать потенциал, даже если мы не знаем, кто станет владельцем предприятия, работающего в этом секторе. Кто же мог предположить двадцать лет назад, что в Эстонии будет Skype? Нужно только создать такие условия, в которых подобные компании могли бы возникать.

IT-сектор может стать главным толчком вперёд, необходимым украинской экономике?

— Не думаю, что IT-сектор будет на первом месте, но он действительно может быть серьёзным толчком для украинской экономики. Здесь есть все предпосылки для успеха: низкая стоимость труда, образованные специалисты, близость к Европе и доступ к технологиям. Ограничивающий фактор — разве что уровень знания английского языка, который у украинских специалистов пока хромает, но это вопрос времени.

Есть много препятствий для инвестиций: бюрократия, коррупция и отсутствие политической воли, о чём мы уже говорили. Что делать, чтобы бороться со всем этим — ждать нового пинка МВФ?

— Нужно давить на политиков. Ничего хорошего не выйдет, если каждые десять лет будет Майдан, потому что что-то не идёт так, как нужно. Нужно быть готовым контролировать избранных проевропейских людей, выступающих за реформы и развитое гражданское общество. Только подобное давление создаст политическую волю. Политики не отважны по своей природе. Храбрость — последнее, что можно сказать о политиках. Они должны знать, что то, что они делают, уже поддержало многих.

МВФ часто переносит выплату Украине нового транша. Иногда отказ выглядит довольно недипломатично. Может ли Украина надеяться на продолжение сотрудничества с фондом?

— Украина может рассчитывать на это. Как минимум потому, что фонд очень много инвестировал в успех Украины. МВФ остаётся для Запада инструментом для запуска реформ, либерализации в Украине. Главное, что МВФ заметен в Украине, его все знают, у него есть деньги. Он сосредотачивает своё внимание в первую очередь на налогообложении, бюджете и фискальной системе. Вопрос сейчас не в том, продолжит ли фонд сотрудничать с Украиной — он продолжит, а в том, будет ли он и дальше так же заметен. Камнем преткновения в отношениях МВФ и Украины останутся коррупция и судебная власть. Возможно, ЕС сделает шаг вперёд и обозначит, что Украина должна сделать, чтобы стать ближе к Европе.

В Украине высокий уровень коррупции, но в последнее время появлялись серьёзные антикоррупционные инициативы, которым, впрочем, пытаются связать руки. Заметна ли деятельность этих инициатив уже сейчас?

"Ничего хорошего не выйдет, если каждые десять лет будет Майдан, потому что что-то не идёт так, как нужно. Надо быть готовым контролировать избранных проевропейских людей, выступающих за реформы и развитое гражданское общество"

— Недавно у вас арестовали бывшего главу фискальной службы Романа Насирова, и это значительный успех. Сложно справиться с коррумпированной системой только благодаря одной антикоррупционной институции. Нужно чтобы процесс контролировало гражданское общество. Есть грузинские уроки. Успех приходит, когда в обществе понимают, что коррупция — это плохо. Начать работу по борьбе с коррупцией стоит с одного конкретного института. Таковой в Грузии была полиция.

Другой вопрос, что борьба с коррупцией в Украине тесно связана с другими реформами, необходимыми стране. Государство слишком сильно вмешивается в жизнь украинцев — раздаёт лицензии и разрешения, определяет, что можно экспортировать, а что — нет, можно ли продавать землю или нет. Всё это отличные возможности для коррупции. Вместо этого государственная власть должна быть такой, когда нет даже возможности дать взятку.

Ещё одна угроза для Украины — олигархи, контролирующие целые сектора экономики. Как с этим бороться?

— Единственный способ — создавать конкурентные условия для всех. Чистых монополий не существует в рыночной экономике. Процесс приватизации в Польше отличался от украинского или российского. Он занял долгое время, но план Бальцеровича предполагал, что можно было продавать всё что угодно и когда угодно. Не было ограничений для входа в любой сектор экономики. Если Украина откроет доступ в разные секторы своей экономики, то от этого выиграют украинцы, экономика, а власть олигархов ослабнет.

Часто Украина ограничивает свой рынок для товаров из-за границы. К примеру, в случае с иностранными машинами. Такой протекционизм можно назвать адекватным в ХХI веке? Как он соответствует принципам рыночной экономики?

— Это катастрофа. Право на торговлю — одно из прав человека, а разнообразные лицензии и ограничения — источник коррупции. Так система работает в России, к примеру. Если Украина хочет уйти от своего прошлого, уйти от России, нужно избавиться от всех этих ограничений. Они не помогают никому: ни государству, ни потребителями, ни производителям. Помогают они лишь избранным лицам, "способствующим" в получении лицензий. Пожалуй, это одна из наиболее простых и безболезненных реформ, которые нужно провести в Украине.

Несколько месяцев в 1990 году Польша была одной из самых экономически свободных стран. Были отменены все лицензии и ограничения. Конечно, что-то вернулось, потому что мы живём в демократии. Но лучше начинать развитие страны именно с такого чистого вида, чем с идей протекционизма.

Есть много "рецептов" для роста украинской экономики. Один из них — реиндустриализация и создание больших индустриальных парков. Этот рецепт может сработать в Украине?

"Государство слишком сильно вмешивается в жизнь украинцев — раздаёт лицензии и разрешения, определяет, что можно экспортировать, а что — нет, можно ли продавать землю, или нет. Всё это отличные возможности для коррупции"

— Нет, особые экономические зоны — слишком маленький масштаб. Если можно создать пространство, где есть верховенство права, нет коррупции, развитая инфраструктура, — почему не перенести такой механизм на всё государство. Индустриальные парки — отвлекающий манёвр, который выглядит красиво, демонстрация того, что в стране что-то делается. Но не стоит возводить их в приоритет и фокусировать на них все усилия.

Вы вспомнили о тесных связях Украины и России в прошлом, в том числе экономических. Недавно возник вопрос филиалов российских банков с государственным капиталом в Украине. Нужно ли в этом случае разделять экономику и политику?

— В санкциях по отношению к российским банкам есть логика. К примеру, Сбербанк кормит военный аппарат Путина. С другой стороны, нельзя сказать: мы дадим работать одним и не дадим работать другим. Нужно, чтобы говорил рынок: чтобы украинцы забрали свои деньги из российских банков и положили их в Raiffeisen Bank, Crédit Agricole или в украинские банки. Должны быть стимулы, чтобы украинцы доверяли больше украинским или западноевропейским банкам.

Российская экономика находится в тяжёлом состоянии, она полностью зависит от энергоносителей, уровень жизни падает вместе с экономическими показателями. Если ни в России, ни в Украине в ближайшее время не будет серьёзных изменений, чья экономика проживёт дольше — российская или украинская?

— Да, сейчас в мире цена на энергоносители низкая, но при определённых условиях она может вырасти. К тому же Путину плевать на экономику. Его больше беспокоит геополитика. Он уже показал, что может пожертвовать экономикой, чтобы сделать Россию снова великой. К сожалению, если в Украине не будет изменений и дальше, она рано или поздно окажется в орбите России. Судьба Украины в её руках, только она сама может сделать себя лучше.