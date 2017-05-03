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Главная » Деньги » Всемирный банк выделит Украине кредит в размере $150 млн
Всемирный банк выделит Украине кредит в размере $150 млн
Фото: Hubs.com.ua

Всемирный банк выделит Украине кредит в размере $150 млн

Деньги пойдут на поддержку малых и средних предприятий

03.05.17 45
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Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере $150 млн Украине. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Отмечается, что деньги будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины.

"Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары", - сказал Сат Кахконен, директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине.

Он считает, что доступ к долгосрочному финансированию малых и средних предприятий будет способствовать росту украинской экономики.

"Тем не менее, много препятствий ограничивают возможности Украины на экспорт. Отсутствие финансирования качества является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине", - добавил он.

Проект будет реализован Укрэксимбанком. Украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе. Последние, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

 

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