На назначение первых субсидий долги за коммуналку не влияют

Если семья за год не оплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга

Задолженность по коммунальным услугам при первичном обращении по поводу субсидии не влияет на решение относительно назначения компенсации от государства. Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

Задолженность по коммунальным услугам при первичном обращении по поводу субсидии не влияет на оформление помощи. Однако государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье на протяжении года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью по коммунальным услугам.

Если семья за год не оплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для автоматического продления субсидии на следующий год (2017-2018). Информация о задолженности того или иного потребителя будет поступать в управления социальной защиты от поставщиков коммунальных услуг. Новых субсидиантов это не коснется.

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Напомним, с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основании изменений, в мае органы социальной защиты населения проведут переназначение субсидий на следующий год и рассчитают ее размеры на летний период, а с октября - на новый отопительный сезон.

При наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у субсидиантов, которая накопились в прошлом — до оформления помощи, субсидию на следующий период 2017-2018 годы будут назначать при условии ее погашения или оформления договора реструктуризации долга. В таком случае субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в ином - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил оплату задолженности или заключение договора.