Активы 46 банков-банкротов на более 4,1 млрд грн уйдут с молотка

Среди лотов права требования по кредитам, основные средства и дебиторская задолженность

В течение текущей недели Фонд гарантирования вкладов намерен продать активы 46 неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, на общую сумму 4,15581 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В частности, лотами выступят права требования по кредитам на сумму 3,885410 млрд гривен, основные средства ликвидируемых банков – 260,610 млн гривен и дебиторская задолженность перед банками – 9,79 млн гривен.

На торгах будут продаваться права требования по кредитам и основные средства 20 банков на общую сумму 3,62174 млрд гривен. Права требования по кредитам 18 банков на общую сумму 848,14 млн гривен. Основные средства 6 банков на общую сумму 40,18 млн гривен.

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Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Национальным банком Украины привлечет к реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, американские компании.

Планируется привлечь двух мировых лидеров по реализации проблемных активов.