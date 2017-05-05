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В мире резко упал спрос на золото
Фото: bigpicture.ru

В мире резко упал спрос на золото

За год он снизился на 18%

05.05.17 316
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Мировой спрос на золото в I квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,345 тонны. Об этом говорится в отчете World Gold Council (WGC), передает РБК-Украина.

Во многом снижение связано с высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте 2016 года было рекордным для первого квартала.

Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в I квартале 2017 года составил 109,1 тонны, что, тем не менее, втрое меньше притока в I квартале 2016 года. Спрос со стороны центробанков также сократился, закупки составили 76,3 тонны - на 27% меньше, чем в январе-марте 2016 года.

Инвестиции в монеты и слитки были "здоровыми" - 289,8 тонны - на 9% выше уровня I квартала 2016 года. Спрос на ювелирные украшения и золото для технических нужд укрепился, составив 480,9 тонны и 78,5 тонны соответственно. В том числе в Индии спрос на золотые украшения вырос на 16% - до 92,3 тонны, в Китае сократился на 2% - до 176,5 тонны.

Предложение на рынке золота сократилось на 12% - до 1,032 тыс. тонн. Добыча осталась примерно на уровне прошлого года - 764 тонны. Вторичная переработка упала на 21% - до 283 тонн. На конец I квартала в мире было захеджировано 237 тонн золота, с начала года этот показатель снизился на 15 тонн, в то время как в I квартале 2016 года мировой хедж-портфель пополнился на 47,5 тонны.

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