Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Памятная монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера.
На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса Евровидение-2017: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи Eurovision Song Contest Kyiv 2017 и Celebrate Diversity (Уважайте многообразие).
Тираж этой монеты - 40 тыс. штук. НБУ будет реализовывать монету по цене 46 грн.
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