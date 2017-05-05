Платежеспособные банки в первом квартале заработали 5 млрд грн против 8 млрд грн убытка годом ранее

Платежеспособные банки в январе-марте 2017 года получили 5,086 млрд грн чистой прибыли против 8,011 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В первом квартале прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков - с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки.

При этом банки с государственным капиталом получили больше половины чистой прибыли – 3,01 млрд грн, однако, как отметил НБУ, к концу года этот показатель может быть нивелирован увеличением отчислений в резервы по активным операциям.

Также сообщается, что из 92 платежеспособных банков 72 по итогам квартала были прибыльными с совокупным положительным результатом в размере 6,87 млрд грн, в то время как 20 банков были убыточными с совокупным отрицательным результатом в 1,78 млрд грн.

Напомним, в Украине 27 из 60 крупнейших банков, по которым Национальный банк проводил диагностику в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию.