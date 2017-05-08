Эксперты рассказали об основных нововведениях при начислении субсидий

1 мая вступили в силу новые правила получения субсидий - их пересчитают уже с учетом новых, сниженных норм потребления.

Субсидию на следующий период не получат украинцы, у которых есть двухмесячная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Эксперты говорят - это очередной способ правительства сэкономить на субсидиях", - пишет Страна.ua.

Вот что предполагают новые правила получения субсидий:

Снизили социальные нормы

Главное изменение - украинцам сократили соцнормы потребления тепло-, электро- и газовой энергии. Так, если еще прошлой зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 кв метров, то уже в следующем отопительном сезоне скидку будут начислять только на 300 кубов. Если семья будет потреблять и дальше 330 кубов, за 30 кубов уже придется платить (по действующему тарифу, это 204 гривны).

Что касается тепла, то в квартире с центральным отоплением площадью 60 кв.м субсидия будет покрывать вместо 3,28 уже всего 2,5 Гкал тепла. Семье в Киеве, если не сократить потребление, за разницу в 0,7 Гкал придется заплатить 1411 гривну.

В правительстве уверяют, что снижение соцнормативов было одним из условий МВФ для получения Украиной следующего транша кредита.

2. Изменили отопительный период

Ранее субсидия на отопительный период назначалась всем украинцам в период с 1 октября по 30 апреля и корректировалась органами местного самоуправления или органами исполнительной власти. В 2017 и 2018 годах гражданам с индивидуальным отоплением субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля.

В течение месяца тем, кто получает субсидии, нужно уведомить органы социальной защиты населения о:

Изменении состава зарегистрированных лиц в жилье: если кто-то выписался или прописался;

Изменении социального статуса членов семьи: если кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером;

Об осуществлении одноразовой покупки, превышающей 50 тысяч гривен;

Об изменении набора коммунальных услуг: если отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.

Переплату за коммуналку "спишут" со счета

Переплату за ЖКХ, которая наберется у семьи за полгода, с 1 мая просто спишут со счета. Раньше такая переплата переходила на следующий месяц – то есть, если в этом месяце потребил меньше энергии и переплатил, то в следующем месяце заплатишь меньше. Это мотивировало людей экономить. Теперь же переплата за холодную и горячую воду, а также за отопление, будет возвращаться в бюджет. То есть, семья, которая получала субсидию на коммуналку, но экономила и потребляла меньше нормы, остатки на своих счетах потеряет.

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Изначально с переплатой в правительстве планировали обходиться с точностью наоборот: не списывать, а монетизировать. "Логика была такая: если вы потребляете меньше нормы, то остаток средств на вашем счету переходит на следующий месяц. И если вы за какой-то месяц потребили меньше, то сэкономленные средства вам должны были выплатить в денежном эквиваленте. Теперь получается, что эти деньги будут списаны в пользу госбюджета. И экономить вообще нет смысла. Со стороны государства это не самое лучшее решение", – говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАН Украины Валентин Землянский.

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По его словам, монетизацию в правительстве еще могут реализовать. Но толку от этого будет уже мало. "Формально правительство может еще монетизацию ввести, но просто нечего будет монетизировать, потому что деньги уже со счета списаны. То есть, формально они монетизацию введут, а реально "живыми" деньгами ничего никому не дадут", – добавляет эксперт.

Субсидию заберут у должников по ЖКХ

С 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии 2-месячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если должник в течение двух месяцев подтвердит уплату задолженности или договорится о ее реструктуризации, то субсидия назначится с даты окончания действия предыдущей. Указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации при наличии уважительных причин.



6. Доходы за месяц, а не за год

Теперь субсидии будут предоставлять с учетом среднемесячного дохода лиц за четыре квартала, а не за календарный год. Видимо, это сделано, чтобы отсечь тех, кто получает минимальную зарплату. С нового года она увеличена в два раза до 3200 гривен, но если бы продолжали считать среднюю зарплату за год, то за счет прошлого года многие граждане все равно претендовали бы на субсидии. При этом субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива будет назначаться, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

Увеличили субсидии для нетрудоспособных

Для пенсионеров, инвалидов и других нетрудоспособных граждан правительство увеличивает социальную норму, по которой предоставляется субсидия. Например, если в доме проживают нетрудоспособные люди, то социальная норма для расчета пособия увеличится с 49 квадратных метров до 75 квадратных метров.

Субсидии для тех, кто проживает в садовом доме

Ранее люди, которые проживали в садовых домах или дачных кооперативах и оплачивали коммунальные услуги, не могли претендовать на субсидии, поскольку не были официально зарегистрированы. Теперь же жители садовых домов или дачных кооперативов также смогут оформить субсидию. Правда, финансироваться она будет из местных бюджетов, в которых, как известно, хронически нет денег.