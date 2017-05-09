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Главная » Деньги » С 10 мая функции главы НБУ будет выполнять заместитель Гонтаревой
С 10 мая функции главы НБУ будет выполнять заместитель Гонтаревой
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

С 10 мая функции главы НБУ будет выполнять заместитель Гонтаревой

Яков Смолий возглавит центробанк до окончательного согласования кандидатуры главы регулятора

09.05.17 113
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Исполнять обязанности главы Национального банка Украины с 10 мая будет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц объявила о том, что намерена подать в отставку 10 мая), я думаю, что исполнять обязанности и сейчас держать Нацбанк в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий", - отметила Луценко.

По словам депутата, если возникнет необходимость - Гонтарева придет в Верховную Раду и будет отчитываться.

"На сегодняшний день Валерия Гонтарева не уходила, она не убегала никуда на второй день, она всегда общалась с депутатами. Она всегда на все приглашения парламентариев приходила и всегда отчитывалась аргументировано, взвешенно. И если возникнет такая необходимость, госпожа Гонтарева придет и будет отчитываться", - заявила Луценко.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля объявила об уходе со своей должности с 10 мая.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

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