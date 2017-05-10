В Минфине объяснили, как будут поступать в бюджет "деньги Януковича"

Конфискованные средства беглого бывшего президента Виктора Януковича в размере $1,1 млрд (около 30 млрд в гривневом эквиваленте по текущему курсу Национального банка Украины) перечислены на счет Госказначейства, однако поступления свыше плана могут быть использованы только после внесения изменений в закон о государственном бюджете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, Фонд регионального развития.



Превышение свыше 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов.



Облигации, арестованные на счетах ряда нерезидентов, имели различные сроки погашения. До конца 2016 года все выпуски, кроме одного размером $200 млн, были погашены, и средства были зачислены на счета. Таким образом, сумма в $1,1 млрд включает как тело, так и начисленные проценты.



В то же время, обсуждаемая при формировании законопроекта о спецконфискации в 2015-2016 годах сумма в размере $1,5 млрд включала облигации и средства на счетах как в Ощадбанке, так и в Укргазбанке.

Напомним, 3 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что конфискованные у окружения Януковича средства в размере $1,1 млрд зачислены на счета Госказначейства.

Доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.