При монетизации льгот на проезд деньги должны будут получить 10 млн украинцев

В случае монетизации льгот на проезд в масштабах страны обеспечить деньгами придется около 10 млн украинцев. Об этом заявил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Эспресо.TV.

"Закон, принятый в декабре 2016 года, предоставляет возможность принятия Кабмином решения о введении отдельных видов льгот в денежной форме. В масштабах страны право на льготный проезд имеют 10 млн граждан", - сказал Музыченко.

По словам чиновника, в денежном эквиваленте речь идет о миллиардах гривен.

"Вопрос нужно решать в плоскости 100% финансирования. Отдельная методология предусматривает количество поездок и среднюю стоимость одной поездки", - уточнил Музыченко.

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Ранее в Минсоцполитики заявляли, что на первом этапе монетизации льгот в Украине в 2018 году необходимо 20 млрд грн. По словам министра Андрея Ревы, государство за 25 лет набрало на себя столько обязательств, что не в состоянии профинансировать их на 100%.