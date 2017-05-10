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Главная » Деньги » Она – Гонтарева - уходит

Она – Гонтарева - уходит

Она – Гонтарева - уходит
Валерия Гонтарева / Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Он - НБУ – работает

10.05.17 77
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Сегодня, 10 мая, у Валерии Гонтаревой последний рабочий день в должности главы Национального банка Украины. С завтрашнего дня она уходит в длительный отпуск, пока ее не уволит Верховная Рада.

Исполняющим обязанности главы НБУ с 11 мая будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

"Сегодня мой последний рабочий день в Национальном банке, поэтому я хочу попрощаться и поблагодарить всех, кто поддерживал на этом трудном пути реформирования финансовой и банковской системы нашей страны. Многих людей, которым я благодарна, я никогда не видела: могу только догадываться, кто в конце 2014 запустил проект Save Gontareva, под которым появилось более 1000 лайков в море всеобщей ненависти. Я так и не узнала имя человека, в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написавшего: "Гонтарева виновата в падении гривны не более, чем стюардесса в катастрофе самолета", - написала Гонтарева в колонке для "Нового времени".

Гонтарева заявила, что смена главы НБУ - не политическое решение, а ее личный выбор.

"Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики. И это еще раз доказывает, что страна изменилась в пользу настоящих демократических ценностей. Три года я постоянно боролась за подлинную независимость Национального банка", - написала она.

Гонтарева вспомнила, какой была банковская система, когда она пришла на пост главы НБУ, и как изменилась за это время.

"Мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто "разорвало на куски", и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно. Уже не говорю о хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, накопившихся за двадцать лет имитации реальных реформ. Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК "Нафтогаз", и огромное количество смертельно больных банков", - написала Гонтарева.

По ее словам, только благодаря международному сообществу, благодаря МВФ, Всемирному банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству мы смогли выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране.

Гонтарева заявила, что выполнила все задачи, которые поставила перед собой.

"Моя миссия завершена – все задачи, которые я поставила перед собой, выполнены. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость. Более того, полностью трансформировали Национальный банк в мощный модерный институт, перестроив все внутренние процессы", - заявила она.

По словам Гонтаревой, перед новым главой Национального банка стоят огромные задачи.

"Сейчас течение реки уже не повернуть вспять: на борту современного корабля по имени "НБУ" новая профессиональная команда реформаторов, и макроэкономическое море уже более двух лет спокойно. Но это не значит, что будет легко. В стране, где нет правосудия, где "политические животные" грызут друг друга до крови, где тех, кто хочет перемен к лучшему, чуть ли не каждый день поливают грязью на всех телевизионных каналах и носят им гробы к центральному входу, надо иметь большую силу духа и силу воли. Поэтому главный совет – не потерять новую команду НБУ, держитесь крепко за наших 500 спартанцев. Эта новая структура НБУ – реальная основа независимости. Теперь никто не сможет принимать в банке решения единолично. One man show закончилось навсегда", - написала Гонтарева.

Новому главе регулятора, по ее словам, еще придется бороться с депутатами-популистами, которые пытаются переписать закон "О Национальном банке Украины".

"Остался самый ответственный фронт – борьба против народных депутатов-популистов, пытающихся переписать Закон "О Национальном банке Украины". Борьба против безграмотных функционеров и псевдоакадемиков, сознательно или нет подыгрывающих политикам-популистам", - подытожила Гонтарева.

Сегодня, 10 мая, в Национальном банке сообщили, что у его главы Валерии Гонтаревой последний рабочий день на посту, и с 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

По словам народного депутата от "Блока Петра Порошенко", представителя президента в парламенте Ирины Луценко, президент пока не завершил политические консультации по следующей кандидатуре на пост главы НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится. Гонтарева занимала должность главы НБУ почти 3 года.

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