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Главная » Деньги » ОПЗ проиграл апелляцию Фирташу
ОПЗ проиграл апелляцию Фирташу
Одесский припортовый завод / Фото: dumskaya.net

ОПЗ проиграл апелляцию Фирташу

Предприятие находится на грани банкротства

11.05.17 257
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Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия.

Об этом заявил на заседании Кабинета министров и. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко, передает Экономическая правда.

"10 мая апелляционный суд Одесской области отклонил все наши апелляции и ходатайства и оставил в силе решение Южненского городского суда, которым можно будет удовлетворить ходатайство Ostchem на территории Украины. Фактически, этим решением открыт путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия - ОПЗ ", - сообщил он.

Парфененко отметил, что Фонд госимущества постарается сделать все, чтобы недорпустить банкротства предприятия.  

"Мы готовим кассационную жалобу, и обязательно будем подавать, а также будем готовить ходатайства о приостановлении исполнения этого решения. Кроме того, у нас в запасе есть ряд технологических ходов, которые сделают невозможным банкротство ОПЗ", - заверил он.

Напомним, 25 июля 2016 года Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил второй иск Ostchem и взыскал с Одесского припортового завода $193,36 млн основного долга за поставки газа и $57,8 млн пени за просрочку платежей.

3 марта текущего года Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство компании Ostchem и дал возможность реализовать решение Стокгольмского арбитража в Украине.

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