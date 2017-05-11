Суд отменил арест счетов TEDIS

Печерский районный суд Киева 5 мая отменил арест счетов дистрибьютора табачной продукции Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина") в Приватбанке и Райффайзен банке Аваль. Об этом сообщает 112 Украина.
Сообщается, что ходатайство о разблокировании счетов подал заместитель гендиректора компании Дмитрий Доник.
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Напомним, Печерский районный суд Киева 3 апреля решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам Tedis Ukraine распоряжаться ими любым образом. Спустя несколько дней, 5 апреля, суд постановил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.
Генеральная прокуратура подозревает собственников и руководство Tedis Ukraine в оказании финансовой помощи террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" на сумму 2,5 млрд гривен, неуплате налогов и других преступлениях.
25 апреля генпрокурор Украины Юрий Лценко сообщил, что Tedis Ukraine оплатила 300 млн гривен штрафа, который был перечислен в госбюджет страны.