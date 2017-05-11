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Главная » Деньги » В МВФ обозначили "фронт работ" для нового главы НБУ
В МВФ обозначили "фронт работ" для нового главы НБУ
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

В МВФ обозначили "фронт работ" для нового главы НБУ

На порядке дня - семь основных задач

11.05.17 30
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Новому главе Национального банка Украины, после его назначения, отдыхать на должности не придется. Ему предстоить выполнить как минимум 7 основных задач.

Так считает заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, пишет "Новое время".

По мнению Рашкована, первая проблема, которую должен решить новый глава НБУ, – это проблемные кредиты.

И хотя Нацбанк работу в этом направлении в значительной мере провел, новый глава должен все же держать проблему в фокусе.

Также для нового руководителя важной задачей станет доминирование госбанков. Речь идет о том, что госбанки в стране увеличили долю активов на рынке. При этом рынок постепенно искривляется в олигополию.

"...система корпоративного управления в госбанках требует серьезного усиления. Нужен профессиональный (а не квотно-политический) менеджмент и независимые наблюдательные советы, способные разорвать пуповину, которая соединяет административные директивы министерств и кредитно-депозитные решение госбанкиров", - считает Рашкован.

Что же касается корпоративного управления в банках, то банкротство в 2014-2017 годах мелких и средних банков показало, что их руководство воспринимало органы корпоративного управления "как инструменты легитимизации собственных решений".

"Если локальные владельцы не хотят потерять банки, они должны прекратить доверять только лояльным и проверенным сотрудникам, наняв, наконец, профессиональный менеджмент и независимые наблюдательные советы, и серьезно отнестись к вопросам корпоративного управления", - считает Рашкован.

Заместитель исполнительного директора МВФ также считает, что новому главе Нацбанка придется сконцентрировать внимание и на валютной либерализации, несмотря на стабилизацию в 2016 году.

"Но давайте будем искренними: снятие запретов не сделает наш валютный рынок свободным. В его основе лежат ущербные советские и постсоветские законы, которые рассматривают операции с валютой где-то между спекуляцией и продажей интересов родины. Нужна коренная перестройка модели функционирования валютного рынка", - считает Рашкован.

Последними тремя важными задачами для нового главы НБУ финансист называет: возобновление кредитования, диджитализацию банковского сектора, а также финансовую инклюзивность и развитие небанков.

Напомним, 10 мая у Валерии Гонтаревой был последний рабочий день на посту главы Национального банка Украины. 11 мая она ушла в длительный отпуск, пока ее не освободит от должности Верховная Рада. Исполняющим обязанности главы НБУ пока будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

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