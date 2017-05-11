Регулятор продолжает судиться за выведение этих банков с рынка

Национальный банк Украины направил в Высший административный суд Украины кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции о возобновлении деятельности КСГ Банка и отмене решения НБУ относительно вывода его с рынка.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, на 1 мая 2017 суды приняли неправосудные решения, вступившие в законную силу, в отношении 12 банков: "Финансовая инициатива", "Союз", Украинский инновационный банк, "Премиум", "Капитал", "Велес", Радикал банк, "ТК Кредит", Восточно-промышленный коммерческий банк, "Киевская Русь", КСГ банк, "Хрещатик".

"Национальный банк неоднократно подчеркивал, что видит в неправосудных судебных решениях о возобновлении деятельности выведенных с рынка банков возникновение системных рисков для финансовой стабильности. Ведь судебная система используется владельцами таких банков как квази-легитимный инструмент возвращения их на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на оздоровление банковской системы Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривен, в том числе почти 3,2 миллиарда гривен – от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.