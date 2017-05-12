ГФС: миллионеров в Украине стало меньше на четверть

Но их доходы увеличились на 13%

3504 украинца задекларировали доход свыше 1 млн грн за 2016 год, что по сравнению с 2015 годом на 25% меньше. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По словам и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13% или на 3,2 млрд грн.

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"Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали свыше 1 млн грн, живут в Киеве – 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской – 216, Одесской – 211", – рассказал Продан.

Всего декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тыс. граждан. Активнее всего свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тыс. человек), Одесской (почти 46 тыс. человек), Николаевской (44 тыс. человек) и Днепропетровской (почти 38 тыс. человек) областей.

Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в марте 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%.