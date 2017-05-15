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Главная » Деньги » Розенко сказал, сколько семей могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию

Розенко сказал, сколько семей могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию

Розенко сказал, сколько семей могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию
Павел Розенко / Фото из открытых источников

При подаче соответствующего заявления средства могут быть выплачены уже к первому сентября

15.05.17 132
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До 1,4 млн семей в Украине могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию. Об этом сегодня, 15 мая, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина.

По словам Розенко, при подаче соответствующего заявления, средства могут быть выплачены уже к первому сентября. 

"До первого июня предоставляющие услуги лица должны передать в управление соцстраха перечень граждан, которые получают субсидию и у которых есть экономия. До первого июля управление соцстраха и местные администрации должны уведомить людей о том, что у них есть экономия субсидии. К первому сентября гражданин должен подать соответствующее заявление в управление соцстраха, где должен указать или банковский счет, или отделение почты, куда должны быть пересчитаны средства. Поэтому к первому сентября должны быть выплачены все средства людям, которые имеют право на субсидию. По нашим подсчетам, это около 1,2-1,4 млн украинских семей", - заявил Розенко.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал выплату для полутора миллионов получателей субсидий до 700 грн наличными в рамках монетизации.

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