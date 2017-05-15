Розенко сказал, сколько семей могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию

При подаче соответствующего заявления средства могут быть выплачены уже к первому сентября

До 1,4 млн семей в Украине могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию. Об этом сегодня, 15 мая, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина.

По словам Розенко, при подаче соответствующего заявления, средства могут быть выплачены уже к первому сентября.

"До первого июня предоставляющие услуги лица должны передать в управление соцстраха перечень граждан, которые получают субсидию и у которых есть экономия. До первого июля управление соцстраха и местные администрации должны уведомить людей о том, что у них есть экономия субсидии. К первому сентября гражданин должен подать соответствующее заявление в управление соцстраха, где должен указать или банковский счет, или отделение почты, куда должны быть пересчитаны средства. Поэтому к первому сентября должны быть выплачены все средства людям, которые имеют право на субсидию. По нашим подсчетам, это около 1,2-1,4 млн украинских семей", - заявил Розенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты рассказали об основных нововведениях при начислении субсидий

Напомним, в конце апреля премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал выплату для полутора миллионов получателей субсидий до 700 грн наличными в рамках монетизации.