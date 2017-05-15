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Главная » Деньги » В Минсоцполитики озвучили планы по повышению минимальной зарплаты
В Минсоцполитики озвучили планы по повышению минимальной зарплаты
Фото: mint.net.ua

В Минсоцполитики озвучили планы по повышению минимальной зарплаты

Темпы роста минимальной заработной платы будут, как минимум, больше уровня инфляции

15.05.17 3388
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Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что минимальная зарплата в Украине увеличится в 2018-2019 годах, с учетом возможных негативных последствий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В переговорах с Международным валютным фондом Рева отстаивает позицию возможного повышения уровня минимальной заработной платы в 2018-2019 годах.

"Этот показатель не будет пересматриваться только в 2017 году, а в 2018-2019 годах будет повышаться с учетом возможных негативных последствий. Мы доказали расчетами необходимость повышения минимальной зарплаты в будущем, и отстояли право пересмотра этого показателя в перспективе", - сказал министр.

Он также сообщил, что темпы роста минимальной заработной платы будут, как минимум, больше уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что Рева ожидает сокращения количества получателей субсидий на треть к началу 2018 года.

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