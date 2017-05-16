"Это боль". Как повлияет запрет российских электронных сервисов на украинских граждан и бизнес

Глава Украинской интернет-ассоциации Александр Федиенко — о том, почему нужно хотя бы на время отсрочить блокировку российских электронных сервисов и почему указ президента нуждается в редактировании

Решение СНБО о блокировке на территории Украины сервисов российских компаний Mail.Ru Group, "Яндекс", "Лаборатория Касперского", DrWeb и 1С вступило в силу. Однако соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", российские поисковики пока работают. Глава правления Украинской интернет-ассоциации Александр Федиенко пояснил Фокусу, почему это решение требует уточнений и насколько реально его выполнить.

Легко ли реализовать решение о запрете российских сервисов?

— Принять технические меры для создания видимости "мы что-то заблокировали" несложно. Понятное дело, мы не получим стопроцентной блокировки, но какая-то часть интернет-аудитории лишится доступа к этим порталам за счёт того, что магистральные операторы на своих корневых маршрутизаторах как-то отфильтруют их автономные системы, а дальше путём протокола BGP это будет передано на последующих операторов. При введении запроса "дайте мне доступ к "ВКонтакте" система просто не будет видеть, куда идти.

Но это решение — такой костыль, как я это называю. Я три года хожу на курсы по кибербезопасности, организованные европейцами, мы пишем какие-то доктрины, и тут — ба-бах! Зачем мы три года учились, кому это было нужно?

Как вы оцениваете адекватность таких мер?

— Как гражданин, я считаю, что эти ресурсы давно нужно было заблокировать. Все эти порталы — "Вконтакте" и "Одноклассники" — давно превратились в помойки и файлообменники с деградирующими и сложными движками, как в случае с тем же ОК — я лет восемь туда не заходил. Но при этом я думаю, что такие блокировки нужно было делать лишь после того, как украинское киберпространство получило бы свою социальную сеть, куда бы мигрировали граждане Украины. Они ведь не виноваты в том, что общаются через российские соцсети с друзьями, которые уехали за границу. Причём запрет ввели, грубо говоря, за один день.

"Я считаю, что эти ресурсы давно стоило бы заблокировать. Но сначала нужно было создать свои платформы, чтобы на них жили наши граждане"

Может ли запрет стать толчком для появления аналогичных украинских сервисов?

— Думаю, они так и не появятся. Мы живём по принципу "разрушаем, но ничего не созидаем".

Насколько критична для предпринимателей блокировка 1С?

— Это боль. Я надеюсь, что эти нормы всё-таки будут отменены благодаря давлению общества, потому что запрет приведёт к коллапсу всей бухгалтерской системы страны, ведь на 1С живёт процентов девяносто, если не больше, украинского бизнеса. Мы рискуем вернуться к тому, что было лет пятнадцать назад: какие-то бумажки, отчёты.

Какие выводы бизнесу нужно сделать из этого события?

— Здесь нужно делать выводы не только бизнесу, а всем гражданам, которые выбирают политиков. Нужно выбирать политиков, думающих с перспективой. Повторюсь, я считаю, что эти ресурсы давно стоило бы заблокировать. Но сначала нужно было создать свои платформы, чтобы на них жили наши граждане. Не умеем создать своё? Ради бога, можно воспользоваться другой платформой, удобной с точки зрения интерфейса. Однако нельзя путём цензуры — а это именно элемент цензуры и нарушения Конституции — так нагибать граждан страны.

Как отреагировала на событие Украинская интернет-ассоциация?

— Мы направили письма с просьбой дать разъяснение по указу президента, потому что в некоторых моментах он неоднозначно трактуется. Просим объяснить, по каким принципам, методикам и моделям производить блокировку. А также попросили отсрочить вступление указа в силу, дать какой-то переходный период для граждан, чтобы они могли забрать с этих ресурсов важные для них данные. Ведь решение уже вступило в силу. По идее, сегодня все операторы должны приступить к блокировке.