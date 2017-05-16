В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда

В Украину 16 мая прибыла очередная миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабинете министров.

Темой консультаций станет пенсионная и земельная реформа, а также реформирование Государственной фискальной службы и Национального банка Украины.

"Миссия работает с 16 по 26 мая во главе с ван Роденом (глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден, - ред.). Основное - это пенсионная и земельная реформа, реформирование ГФС, НБУ, то есть все то, что прописано в меморандуме. То есть обсуждаться будут следующие шаги и как их реализовать", - рассказал источник.

Агентство УНИАН со ссылкой на украинское представительство Фонда сообщает, что текущая миссия проведет анализ выполнения нашей страной программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого возможен четвертый пересмотр программы и предоставление Украине пятого транша кредита Фонда.

На Экономической правде со ссылкой на полученный Украинскими новостями комментарий от представителя киевского офиса МВФ, пишут, что миссия МВФ планирует обсудить пенсионную реформу, изменения в налоговой и таможенной политике, прогресс в возмещении НДС и выполнение бюджета.

Напомним, в последний раз миссия работала в Украине в ноябре 2016 года.

3 апреля 2017 года Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $1 млрд.

4 апреля был опубликован "Меморандум с МВФ: Каковы обязательства Украины".