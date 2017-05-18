Самые богатые люди мира из-за Трампа обеднели на $35 млрд

В результате обвала на фондовых рынках США и ряда других стран, вызванного скандалом вокруг администрации президента Дональда Трампа, суммарное состояние 500 богатейших людей планеты сократилось примерно на $35 млрд. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Bloomberg.

Лидер рейтинга самых богатых в мире людей Билл Гейтс потерял из-за обвала на рынке $1 млрд, за день акции компании Microsoft подешевели на 2%. На счету Гейтса, подсчитали аналитики Bloomberg, около $86,6 млрд.

Один из создателей американской компании Facebook Марк Цукерберг понес самые большие потери, обеднев на $2 млрд. Акции Facebook упали в цене на 3,3%, а состояние Цукерберга сократилось до $62,3 млрд.

Глава Amazon Джеффри Безос "обязан" Трампу потерей $1,7 млрд. Ценные бумаги Amazon подешевели на 2,2%. Суммарная стоимость принадлежащих Безосу активов сократилась до $81,9 млрд.

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега лишился $355 млн. Его состояние уменьшилось до $83,2 млрд. Однако это не повлияло на его движение вверх в списке самых богатых. Ортега занял второе место, опередив Безоса.

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По последним оценкам Bloomberg, суммарное состояние 500 богатейших людей мира составляет примерно $4,9 трлн.