Россия уже в этом году полностью истратит свой Резервный фонд, - Силуанов

Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью.
Об этом заявил министр финансов страны-агрессора Антон Силуанов, передает Прайм.
После этого начнут использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ).
По словам Силуанова, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.
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Российский министр добавил, что в следующем году в Резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 млрд рублей (около 11 млрд долларов США по текущему курсу центробанка РФ).