Минфин предлагает ослабить влияние государства на госбанки

Министерство финансов предлагает изменить систему избрания наблюдательных советов государственных банков и наделить их функциями независимости от влияния основного акционера.

Соответствующий проект закона был вынесен на рассмотрение правительственного комитета, пишут "Наші гроші".

В пояснительной записке Минфин указал, что вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития работают над реформированием государственного банковского сектора Украины. Поэтому решено привести механизм управления госбанками к "лучшим международным стандартам" путем создания изолированной от политических воздействий системы управления.

Такой механизм предлагается реализовать через создание независимых от правительства наблюдательных советов.

В разработанном Минфином законопроекте предлагается, что наблюдательный совет госбанков будет состоять из семи человек. По одному человеку будет предлагать президент и Кабмин, а пятеро членов набсовета будут независимыми. Для отбора независимых членов будет создана комиссия – по три человека от президента и Кабмина.

Самих претендентов на конкурс будет отбирать компания, которая должна иметь минимум десятилетний опыт подбора руководящего состава ведущих мировых банков.

Члены наблюдательных советов будут выполнять свои функции на платной основе.

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В свою очередь, в экспертном заключении (весь документ) к проекту Минфина указано, что перестройка модели управления госбанками может привести к потере государством контроля над ними, а права государства, как собственника банка, будут меньше, чем у владельца частного финучреждения.

Предложенный Минфином документ предполагает, что председателем наблюдательного совета может быть только независимый представитель, что де-факто приведет к потере контроля государством над своей собственностью.

Эксперты приводят пример, что по предложенной Минфином схеме независимые члены наблюдательного совета могут самостоятельно проголосовать за отчуждение акций государственного банка. И этому решению не сможет помешать общее собрание акционеров в лице правительства. Кроме того, независимые члены совета смогут самостоятельно, без представителей правительства и президента, принимать решения.

Независимые члены совета могут образовывать и возглавлять комитеты по аудиту и по вопросам назначения себе вознаграждения. Эксперты предостерегают, что претендентов в набсовет госбанка, где 100% акций принадлежит государству, будет отбирать зарубежная компания. А предложенные критерии к претендентам не позволяют большинству украинских специалистов финансового сектора претендовать на эту должность. Поэтому наибольшие шансы будут иметь иностранцы.

Также в экспертной справке указано, что ряд норм проекта Минфина не согласуется с украинским законодательством. Также предлагается разрешить госбанкам существовать в форме частных акционерных обществ, что уменьшает в них (в отличие от ныне существующих публичных обществ) требования к корпоративному управлению и объему раскрытия информации.

Минэкономразвития при согласовании позиций предлагало оставить норму, что общее собрание оставляет за собой право принимать решения относительно деятельности госбанка, но Минфин отклонил это предложение.