Трудности перехода. Чем можно заменить программу 1С

Программист Ярослав Марченко — о том, как 1С захватывала украинский рынок, почему трудно запретить бизнесу её использовать, в чём сложность перехода на отечественные аналоги, сколько денег и времени стоит создание альтернативы российскому продукту

После того как Украина ввела санкции в отношении российских компаний 1С и "Парус", украинские предприниматели стали говорить о том, что запрет популярных электронных бухгалтерских программ ударит по отечественному бизнесу. Только официально в стране продано более 300 тыс. лицензий на продукты ООО "1С". Вскоре в СБУ поспешили заверить, что не собираются что-то навязывать предпринимателям. "Мы можем только рекомендовать обратить внимание на то, что данные, которые получаются от ваших, скажем, бизнес-структур, предприятий, обрабатываются в Российской Федерации. В условиях войны это ненормально. Но это ваше право, пользоваться или нет", — заявила заместитель начальника департамента информбезопасности СБУ Юлия Лапутина. Искать альтернативу российскому софту обяжут только госучреждения и предприятия.

Директор компании "Дебет Плюс" Ярослав Марченко, который ещё в 90-х годах создал одноимённую систему управления предприятием, рассказал Фокусу, как 1С захватывала украинский рынок, почему трудно запретить бизнесу использовать её и в чём сложность перехода с привычной программы на отечественные аналоги.

Насколько технически сложно перейти с привычной системы на украинский аналог?

— Перейти несложно, это как размер обуви — взял и переобулся. Но могут быть трудности с переносом данных. Если вы только начинаете свой бизнес, проблем не будет, потому что, скажем, ввод накладной в любой программе практически одинаков.

Почему большинство выбирало именно российскую программу?

— Во-первых, у нас специфическая бизнес-среда. Приведу пример. В 1997 году Укрпочта проводила конкурс, в финал вышли мы и "Парус". В итоге мы выиграли конкурс, набрали наибольшее количество баллов. Нам прислали письмо, поблагодарили, сообщили, что мы победили. Но заказ получила третья фирма, которая вообще не участвовала в конкурсе, а потом начальник IT-отдела Укрпочты стал сотрудником этой фирмы. Как вы думаете, почему так происходит? (Смеётся.)

Сделано в Украине Отечественные программисты создали несколько систем, аналогичных российским бухгалтерским программам, некоторые из них не уступают 1С. IT-Enterprise http://www.it.ua/ Дебет Плюс http://www.debet.kiev.ua/ Деловод https://delovod.ua/ iFin http://www.ifin.ua/ru/Home/Index

Во-вторых, когда есть какой-то ходовой продукт, к нему все привыкают. Вначале 1С фактически бесплатно распространялась, а когда многие стали на эти рельсы, перекладывать их достаточно сложно, переходить на аналоги вроде как неудобно, хотя и нельзя сказать, что аналоги принципиально отличаются. На нашей системе, например, работали бухгалтерии на трансгазах, облэнерго, крупных торговых предприятиях, той же Укрпочте. Но потом руководство этих предприятий почему-то без всяких конкурсов принимало решение переходить на другую систему.

Блокировка 1С может привести к появлению новых отечественных сервисов на рынке?

— Бан, скорее всего, будет реализован, особенно в бюджетных организациях и на госпредприятиях. В частности, российская система "Парус" обслуживает МВД. Я не удивлюсь, если вся эта информация утекает в Москву. Конечно, утверждать этого я не могу, но как специалист представляю, насколько просто внедрить для этого какую-то заплатку.

Если российские системы забанят, ниша таких услуг станет вполне перспективной, но стартовый порог здесь немаленький. Это сотни тысяч, если не миллионы долларов. Сейчас цены изменились, выросли зарплаты в отрасли. Когда-то программист получал $300, и это считалось нормальным. Сейчас, чтобы написать программу "с нуля", надо собрать команду из, допустим, 30 человек. Ежемесячно нужно платить каждому $1–2 тыс. А создание полноценного сервиса займёт годы, ведь чтобы программа нормально работала, приходится действовать методом проб и ошибок.

Как могут реализовать запрет на практике?

— Вообще локальное использование программы запретить достаточно сложно, но есть такие моменты, как обновление. К тому же санкции приводят к тому, что предприятия, использующие 1С, становятся токсичными. Если всё это будет реализовано, как в США, можно попасть под санкции просто за использование этой программы. Например, когда в США ввели санкции против банка "Россия", Microsoft отказалась обслуживать их сервера, потому что любой, кто с ним сотрудничает, получает "пилюлю". А если банковские системы не обновляются, не ставятся заплатки, в итоге они начинают плохо работать.

То есть, скорее всего, саму программу не удастся запретить, но под запрет попадут обновления. А предприятия как работали на старых версиях 1С, так и смогут какое-то время продолжать работу. Но всё это зависит от механизма реализации санкций. Они могут быть такими, что вы сами первым побежите молотком разбивать свой компьютер.