В Украине введут антидемпинговые пошлины на российский шоколад

Ставка пошлины составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины на шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао происхождением из Российской Федерации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Соответствующее решение в ближайшие дни будет опубликовано в "Урядовом курьере" и вступит в силу.

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.

Также Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась продлевать специальные меры относительно импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта. Соответствующее решение вскоре будет обнародовано в "Урядовом курьере".