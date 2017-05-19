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Главная » Деньги » Суд приостановил взыскание $193 млн с ОПЗ в пользу Фирташа
Суд приостановил взыскание $193 млн с ОПЗ в пользу Фирташа
Одесский припортовый завод / Фото: dumskaya.net

Суд приостановил взыскание $193 млн с ОПЗ в пользу Фирташа

Кассационная жалоба Фонда госимущества принята к производству

19.05.17 497
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Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел приостановил исполнение решения суда о взыскании с Одесского припортового завода $193 млн в пользу компании Ostchem Дмитрия Фирташа. Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества.

"Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17.05.2017 принял к производству кассационную жалобу Фонда госимущества по делу относительно долга ОПЗ перед компанией Ostchem. Кроме того, данным постановлением Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел приостановил исполнение постановления Южного городского суда Одесской области от 06.03.2017 по делу о взыскании с ПАО "ОПЗ" в пользу компании "Остхем Холдинг Лимитед" 5,24 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн неоспариваемой начисленной пени", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества подал кассационную жалобу на постановления судов Одесской области относительно долга-бремени ОПЗ.

Руководитель ФГИУ Дмитрий Парфененко после вынесения 10 мая Апелляционным судом постановления относительно долгов ОПЗ заявил, что такие постановления фактически открывают путь к банкротству сверхважного градообразующего предприятия. Он отметил, что Фонд делает все возможное, чтобы не допустить упадка предприятия и, в частности, готовит кассационную жалобу на эти постановления.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании КМУ 10 мая поручил ФГИУ и Министерству юстиции срочно разобраться в споре между ОПЗ и Ostchem, подчеркнув неотложность принятия всех мер по защите государственных интересов.

На своей пресс-конференции 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что банкротство ОПЗ абсолютно неприемлемо. Выходом из сложной ситуации на предприятии президент назвал его приватизацию.

Напомним, Южный городской суд Одесской области своим постановлением от 6 марта 2017 г. по делу № 519/15/17 удовлетворил ходатайство представителя компании OstchemHoldingLimited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения с согласия № 1 Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года по делу V 2016/065 о взыскании с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании OstchemHoldingLimited 5,24 млрд грн непогашенного основного долга и 1,6 млрд грн неоспариваемой начисленной пени, а также постановил выдать исполнительный лист.

10 мая 2017 года Апелляционный суд Одесской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ПАО "Одесский припортовый завод" на это постановление, а постановление Южного городского суда Одесской области 6 марта 2017 года по делу № 519/15/17 оставил без изменений.

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