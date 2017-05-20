После реформы пенсии будут расти автоматически, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир рассказал об изменении механизма индексации пенсий, предусмотренном проектом пенсионной реформы. Об этом сообщает УНИАН.

"В случае принятия парламентом проекта пенсионной реформы уже с октября месяца состоится осовременивание пенсий, то есть увеличение их размера согласно действующих экономических показателей. В дальнейшем будет запущен механизм постоянной индексации пенсий", - заявил заместитель главы Минсоцполитики.

По его словам, этот шаг позволит перевести процесс повышения пенсий в автоматический режим, что сделает невозможным повторение ситуации, при которой те, кто вышел на пенсию позже, будут иметь лучшие условия чем те, кто стал пенсионером раньше.

Шамбир пояснил, что ранее законодательством был предусмотрен механизм индексации пенсий, но при условии наличия средств, что позволяло этого не делать.

"Отныне пенсии будут расти постоянно и не меньше, чем на сумму 50 процентов средней зарплаты и 50 процентов от показателя инфляции. Подчеркиваю – не меньше этого показателя, а, при условии наличия дополнительных средств, даже больше", - резюмировал он.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" 19 мая презентовал проект пенсионной реформы. По словам главы правительства, минимальная пенсия 3 или 5 тыс. грн в Украине пока невозможна.