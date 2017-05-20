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Повышение пенсий не повлияет на программу субсидий, - Гройсман

Повышение пенсий не повлияет на программу субсидий, - Гройсман
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

У государства есть все инструменты, чтобы ее обеспечить

20.05.17 42
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Повышение пенсий, которое станет возможным с октября этого года в случае принятия Верховной Радой правительственного проекта пенсионной реформы, не повлияет на исполнение программы предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги и приобретение топлива. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

"Что касается социальной защиты, в частности субсидий, то у государства есть все инструменты, чтобы это обеспечить на высоком уровне. Мы это обещали и сделали в прошлом отопительном сезоне, мы это (предоставление субсидий) сделаем и в следующем отопительном сезоне. Государство будет заботиться о тех, кому нужна поддержка", - сказал глава правительства.

По словам Гройсмана, Кабинет министров настроен на реализацию масштабных планов, приоритетом которых является проведение уже представленной на обсуждение общественности пенсионной реформы.

"В приоритете - проведение пенсионной реформы. Я очень хотел бы ее реализовать, поскольку после одобрения предложенных решений в парламенте, уже в октябре сможем поднять пенсию для 5,6 млн пенсионеров и сделать эту индексацию автоматической. Хотел бы, чтобы к середине июля мы могли принять проект реформы", - сказал он.

Напомним, ранее премьер Гройсман заявлял, что принятие пенсионной реформы поможет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет.

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