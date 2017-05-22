Дым отечества. Как дистрибьюторы сигарет вступили в борьбу за освободившееся место под солнцем

Этой весной украинские курильщики оказались перед непростым выбором — бросать курить или курить что попало. Ходовые марки сигарет исчезли с прилавков. Киоски предлагали лишь самые дешёвые сорта, которые не пользовались спросом у покупателей. Через несколько недель ситуация начала улучшаться, но и сейчас в поисках любимой марки зачастую приходится обойти несколько точек. Это связано с интересом правоохранительных органов к крупнейшему дистрибьютору табачных изделий — компании TEDIS Ukraine, а именно апрельскому аресту её счетов и складов с продукцией, что, естественно, привело к перебоям в поставках.

"Перебои в работе компании TEDIS Ukraine существенно повлияли на работу нашей компании и всей отрасли. Отсутствие полноценной реализации привело к проблемам с оплатой за продукцию нашего производства. В результате под угрозой оказались отчисления в бюджет от оплаты акцизного и других налогов. Для удовлетворения возросшего спроса потребителей, вызванного перебоями в бизнес-процессах компании TEDIS Ukraine, мы начали переговоры с нашими основными розничными партнёрами и уже заключили временные соглашения о прямых поставках с некоторыми из них, — говорит директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций "Japan Tobacco International Украина Александр Когут.

Остальные производители воздерживаются от официальных комментариев. Эксперты объясняют их нежелание высказываться публично тем, что рынок в процессе переформатирования. Производители, оптовики и розничные торговцы ведут переговоры о моделях дальнейшего сотрудничества, которые позволили бы избежать появления проблем у всей отрасли из-за неприятностей у одного из субъектов хозяйствования.

Так, по словам генерального директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, у субъектов хозяйствования "сейчас есть интерес убрать TEDIS с рынка, но она уходить не хочет, поэтому продолжаются торги.

История вопроса

Долгие годы оптовый рынок табачных изделий в Украине был монополизован. Львиную долю на нём занимала компания TEDIS Ukraine (ранее "Мегаполис Украина). Именно TEDIS Ukraine реализует на оптовом рынке сигареты таких компаний, как Japan Tobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco и "BAT Украина. На долю торговых марок этих компаний приходится 98% сигаретного рынка. В таком статусе компания работает с 2013 года.

На снижение цен на сигареты можно надеяться лишь в том случае, если на табачном рынке будут конкурировать несколько независимых дистрибьюторов

Сложности у "Мегаполис Украина начались в 2015 году. Небольшие дистрибьюторы сигарет подали жалобу в Антимонопольный комитет, обвиняя компанию в том, что у них есть лицензии на оптовую продажу, но заключить договоры с производителями они не могут. Поэтому вынуждены покупать товар у "Мегаполиса. Розничные же торговцы были недовольны сложившейся системой взаимоотношений производителя, оптовиков и представителей розничной торговли. Некоторые из них считали, что максимальные розничные цены, которые устанавливают производители, слишком низкие, а отпускные цены чересчур высокие. Это делало работу мелких точек нерентабельной.

Однако производители сигарет поясняли, что им удобно работать с "Мегаполисом. Главным плюсом сотрудничества была прозрачность фискальной стороны. После появления "Мегаполиса, по словам производителей, значительно увеличились налоговые поступления в бюджет и уменьшились объёмы контрабанды в Европу.

В начале 2016 года к недовольству конкурентов добавились слухи о том, что один из акционеров "Мегаполис-Украина, Игорь Кесаев, — гражданин РФ, финансово поддерживает сепаратистов. Однако после непродолжительных акций протестов тема сошла на нет. Дистрибьютор сменил название на TEDIS, а АМКУ провёл расследование относительно деятельности компании и оштрафовал её на 431 млн грн по причине нарушения антимонопольного законодательства.

Возникает резонный вопрос: почему TEDIS оштрафовали только в этом году, если монопольное положение она занимает более трёх лет? В АМКУ Фокусу объяснили, что в условиях, когда на рынке задействовано значительное количество игроков, а период анализа превышает один год и затрагивает ситуацию на смежных рынках, решения быстро не принимаются. Также некоторое время занимает и обеспечения процессуальных прав участников рынка, в частности, право на защиту, что соответствует стандартам мировой практики.

TEDIS заплатила в казну наложенный на неё штраф. Однако на этом история не закончилась. В марте этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети написал: "Под влиянием Кесаева на ключевые должности в TEDIS были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского завода имени Дегтярёва — одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР-ЛНР.

Более того, несмотря на то, что по решению СНБО Кесаев не имел права выводить деньги из страны, генпрокурор утверждает, что через счета фирм-транзитёров за 2015–2017 годы им было выведено 2,5 млрд грн. В TEDIS на слова Луценко отреагировали лаконично: "Компания TEDIS Ukraine опровергает все выдвинутые в свой адрес обвинения.

В апреле счета компании были арестованы. И хотя 11 мая Печерский районный суд Киева постановил отменить арест денежных средств TEDIS, сложившиеся годами логистические цепочки торговли сигарет были нарушены.

Дешевле отдадите?

Табачная отрасль в прошлом году заплатила более 33 млрд грн акцизного налога. То есть оборот табачного рынка страны составляет более 200 млрд грн в год

Как поясняет Дорошенко, "моральной компенсацией курильщикам за проблемы с поиском сигарет станет некоторое снижение их цены после замены монополиста-оптовика на несколько независимых компаний. "Увеличение количества поставщиков приведёт к изменениям цен. По крайней мере цены смогут оставаться на прежнем уровне благодаря сдерживанию торговой наценки, так как торговые сети борются сейчас за покупателя и готовы делиться с ним своей прибылью. Цена может снизиться на 1-2 грн в зависимости от марки сигарет, — поясняет Фокусу эксперт.

Впрочем, на снижение цен на сигареты можно надеяться лишь в том случае, если на табачном рынке будут конкурировать несколько независимых дистрибьюторов. Если же одного монополиста сменит другой, каких-либо изменений в ценовой политике табачных компаний ожидать не стоит. А как поясняет глава организации "Украинское общество экономических свобод Марьян Заблоцкий, государство косвенно заинтересовано в том, чтобы цены на табачные изделия были как можно выше, что связано с особенностями налогообложения табачного бизнеса.

Производители платят специфическую ставку за производство 1 тыс. штук, которая составляет около 500 грн, и адвалорную ставку акцизного налога в размере 15%. Указанная ставка взимается с конечной стоимости пачки сигарет, соответственно, налоговый сбор с дорогих сигарет выше. По словам Заблоцкого, в странах ЕС уже давно поняли "перекосы такой системы налогообложения. Поэтому с 2010-го по 2014 год многие европейские страны существенно снизили ставки адвалорного акциза. К примеру, в Швеции, Дании и Нидерландах он составляет всего 1%.

Сейчас борьба за оптовый рынок табачных изделий в самом разгаре, и она будет не из простых. Оптовая торговля сигаретами — денежный бизнес. Для понимания: табачная отрасль в прошлом году заплатила более 33 млрд грн акцизного налога. То есть оборот табачного рынка страны составляет более 200 млрд грн в год. Хочется надеяться, что в итоге победит честная конкуренция и на рынок выйдут независимые дистрибьюторы, а не произойдёт банальная смена монополиста.