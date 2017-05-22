Белиз расследует возможное отмывание денег Януковичем и Манафортом, - Bloomberg

Речь идет о платеже американскому эксперту со счета в Кыргызстане через Белизский офшор

Власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.

Об этом говорится в статье Bloomberg, передает УНИАН.

Как пишет издание, пока Белиз проводит расследование по платежу Виктора Януковича в адрес американского политолога Пола Манафорта со счета в Кыргызстане через Белизский офшор. По словам народного депутата Украины Сергея Лещенко, это была одна из схем, которые использовала Партия регионов с целью отмывания средств.

Отметим, ранее Лещенко сообщал, что для перевода Манафорту 750 тысяч долларов от Партии регионов был использован договор между компанией "Дэвис Манафорт" и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе. Даг Сингх, который возглавляет компанию International Corporate Services (ICS), зарегистрировавшую в 2007 году Neocom, рассказал, что он получил многочисленные запросы от Департамента финансовых расследований Белиза, который расследует отмывание денег.

Власти Белиза отказались от дальнейших комментариев.

Директор Neocom Евгений Касеев был недоступен для комментариев.

Представитель Манафорта заявил, что тому ничего не известно о таком переводе.

Напомним, согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа Пол Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.