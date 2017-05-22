В течение апреля долг Киева перед Киевэнерго увеличился на 83,5 млн грн и превысил 1 млрд грн. Об этом сообщает сайт Киевэнерго.

Население Киева в течение апреля 2017 увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед Киевэнерго на 25,7 млн грн - до 373,2 млн грн.

"Увеличение задолженности зафиксировано по всем районам столицы. Крупнейшими должниками за электроэнергию перед Киевэнерго являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов. Их задолженность на 1 мая 2017 составила 54,5 млн грн, 42,3 млн грн и 41,7 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.

Предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности по итогам апреля увеличили долги за электроэнергию на 34,1 млн грн до 404,9 млн грн. Крупнейший должник –Киевводоканал - увеличил сумму долга до 158,3 млн грн. Киевский метрополитен на 1 мая 2017 увеличил задолженность на 31,5 млн грн - до 67,2 млн грн.

Фото: kyivenergo.ua