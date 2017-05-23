Гройсман: Внедрение Prozorro позволило сэкономить 24 млрд грн

Использование системы Prozorro позволило сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств на госзакупках путем увеличения прозрачности тендеров и вовлечения большего количества представителей бизнеса в выполнение госзаказов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Форуме по закупкам, профессиональной этике, управлению и открытости, передает УНИАН.

"Сегодня мы можем констатировать тот факт, что система Prozorro является не только конкурентной, не только открытой, но и экономит ресурсы для государственного бюджета. По нашим подсчетам, с момента внедрения достигнута экономия бюджетных средств, средств, принадлежащих государству, украинскому народу, – 24 млрд грн", – сказал премьер.

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Присутствовавший на форуме заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что электронные торговые площадки, подключенные к Prozorro, помогают привлекать бизнес в госзакупки за счет удобных сервисов и способствуют конкуренции на тендерах.

"У нас есть центральная база данных закупок, которая принадлежит государству. Она доступна частному бизнесу через коммерческие платформы – наших партнеров. Они занимаются обслуживанием клиентов, оформлением контрактов, платежами и подобными вещами, что дает возможность государству сконцентрироваться на развитии технической составляющей и профессионализации закупок. Сейчас у нас около 80 таких площадок, которые обеспечивают бизнес необходимыми сервисами и создают конкурентные условия проведения госзакупок", – сказал Нефедов.

Напомним, система электронных государственных закупок ProZorro с 1 августа 2016 года стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

В декабре 2016 года ProZorro получила ежегодную премию Open Government Awards 2016.