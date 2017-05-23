Суркисы отсудили у Приватбанка почти 1,7 мрлд грн

Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение НБУ о признании семьи связанными с Приватбанком лицами

Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,048 млрд грн, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро. Об этом сообщают Українські Новини.

27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игоря, Григория, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марины (дочь Игоря), Светланы (дочь Григория) Суркисов и Полины Ковалик (жена Григория).

Они просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны инсайдерами Приватбанка.

На этапе временной администрации, в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

Как следует из материалов суда, Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн грн, Полина Ковалик - 514,1 млн грн, Григорий Суркис - 163,1 млн грн, Марина Суркис - 174,5 млн грн, Рахмиль Суркис - 44,8 млн грн.

Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.

17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.

Суд постановил взыскать в пользу семьи Суркисов указанные суммы.