ГПУ проводит обыски у экс-руководства Приватбанка

Бывших сотрудников банка подозревают в незаконной выдаче кредитов на сумму в 267 млрд грн

Следователи Генпрокуратуры на основании постановлений суда проводят обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка и по адресам связанных с банком юридических лиц, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет рефинансирования НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

По данным ГПУ, прежнее руководство банка с 2008 по 2016 год, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от НБУ рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставило кредиты на общую сумму около 267 млрд грн.

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"Таким образом бывшие должностные лица ПАО "КБ"Приватбанк", злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований действующего законодательства, выдавали кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, и за счет рефинансирования, вследствие чего государство во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено осуществить национализацию указанного банка и докапитализацию его бюджетными средствами на сумму 116 млрд грн, что привело к тяжелым последствиям интересам государства", - говорится в сообщении.

В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности.

В ходе расследования судом уже наложен арест на более 770 объектов недвижимости по всей стране.

Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что пост-аудит Приватбанка после его национализации выявил, что в ночь перед его национализацией были проведены мошеннические операции на суму более 16 млрд грн.