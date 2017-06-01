Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир

IT-анархисты создали успешную альтернативу центробанкам и традиционным платёжным системам. А в перспективе технологии, на которых основана популярная криптовалюта биткоин, смогут заменить не только многие функции традиционных денег, но и государства как такового

В конце апреля в Одессе установили первый в Украине биткоин-банкомат. В нём можно купить электронную валюту за гривны или продать биткоины и получить гривны на руки. Жест скорее символический, так как те же операции можно без проблем произвести при помощи множества онлайн-площадок, но это событие свидетельствует о растущем интересе к альтернативным финансам в нашей стране.

Украина входит в топ-10 государств по количеству активных криптовалютных кошельков. "Криптовалюта, эмиссия и курс которой не зависит от государства, многим украинцам не кажется подозрительным, а скорее наоборот — вполне надёжным средством сбережения. Ведь государству у нас традиционно принято не доверять", — говорит партнёр и соучредитель Axon Partners Денис Береговой.

Более того, именно в биткоинах предпочитают хранить сбережения некоторые представители элит страны. Так, председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский задекларировал 4,3 тыс. биткоинов (около $7,5 млн). О наличии 465 биткоинов ($814 тыс.) в своей электронной декларации уведомил нардеп от БПП Алексей Мушак. А его коллега — глава "Интернет-партии Украи­ны" нардеп Дмитрий Голубов задекларировал 4,4 тыс. биткоинов (около $7,8 млн). Но самое интересное — в декларации Голубов сделал примечание, что на приобретение криптовалюты в 2012 году он потратил около 400 тыс. грн ($50 тыс.). Тогда курс биткоина к доллару составлял около $11,4, а по состоянию на начало мая 2017 года вырос до почти $1,75 тыс. То есть за прошедшие пять лет актив нардепа подорожал более чем в 140 раз.

Цифровой бунт

Противопоставление анархической идеологии традиционной финансовой системе, которая исключает анонимность расчётов и предоставляет право эмиссии денег исключительно центробанкам, помноженное на высокие технологии, как раз и породило первую в мире криптовалюту — биткоин. Создатель или группа создателей этой системы скрывается под именем Сатоши Накамото.

В качестве альтернативы централизованной системе проведения платежей через банки Сатоши предложил проводить и отслеживать транз­акции с биткоинами при помощи общедоступной базы данных, которую обслуживают компьютеры многочисленных пользователей новых денег. Организованная по такому принципу база данных получила название "блокчейн". Это выстроенная по определённым правилам цепочка из формируемых блоков транзакций.

Число активных биткоин-кошельков в 2017 году составило около 11,5 млн, а количество транзакций за сутки приближается к 350 тыс.

Идеи Сатоши нашли отклик у неформальной группы "шифропанков". Так называло себя сообщество IT-специалистов, увлечённых криптографией. Одной из ценностей, которую отстаивали шифропанки, была анонимность капиталов. Представители виртуального сообщества с энтузиазмом принялись развивать и совершенствовать систему биткоинов, которая не предусматривала сбор личной информации об участниках. Концепция децентрализованной валюты, свободной от диктата центробанков, также нашла поддержку среди приверженцев либертарианства — социально-экономической идеологии, которая выступает за минимизацию государственного контроля и расширение свобод граждан.

Развитие проекта началось в 2009 году. Через несколько месяцев работы системы состоялась первая операция обмена криптовалюты на реальные деньги — пользователь под псевдонимом NewLibertyStandard приобрёл 5 тыс. биткоинов за $5.

Сегодня биткоин — самая известная криптовалюта с наибольшей аудиторией. Число активных биткоин-кошельков в 2017 году составило около 11,5 млн, а количество транзакций за сутки приближается к 350 тыс.

Но у биткоина с каждым годом появляется всё больше конкурентов. Интерес рынка постепенно перераспределяется в сторону почти 700 других криптовалют. "Общая капитализация криптоэкономики за последние несколько недель стремительно растёт, приближаясь к отметке в $50 млрд, из которых на биткоин впервые приходится менее 60%. Это говорит о позитивной тенденции диверсификации криптоактивов их обладателями", — рассказывает старший менеджер департамента консалтинга, руководитель подразделения технологий Deloitte в Украине Сергей Бондаренко.

Украина не отстаёт от глобальных трендов. В мае 2016 года в стране появилась первая собственная криптовалюта — крипто-карбованец (KRB). По состоянию на начало мая 2017 года его стоимость практически с нуля уже превысила 1 грн.

Дело техники

Если традиционные деньги выпускают центробанки, то криптовалюты в пределах запланированной алгоритмом криптовалюты эмиссии "добывают" сами пользователи системы. Этот процесс называют майнингом. По сути это соревнование между подключёнными компьютерами за право внести информацию о блоке совершённых транзакций в блокчейн (реестр, в котором хранятся все записи об операциях с биткоинами). Победитель в качестве вознаграждения получает новые монеты.

На первый взгляд схема проста и доступна. Однако майнинг на персональном компьютере не принесёт ощутимого результата. Как отмечает юрист практики IT&Media компании Juscutum Нестор Дубневич, в системе работают миллионы компьютеров, и для конкуренции с ними необходимы большие мощности, затраты электроэнергии и хорошая система охлаждения "железа".

Рост спроса на биткоины объя­сняется глобальными политическими рисками, ограниченной эмиссией криптовалюты и возможностью обхода барьеров при выводе средств за рубеж

Желающие поэкспериментировать могут присмотреться к альтернативным криптовалютам. Например, к тому же крипто-карбованцу. На персональном компьютере пользователь способен добыть 5–10 таких монет за день. Полученными крипто-карбованцами можно оплачивать услуги мобильной связи.

Но в любом случае спекулятивные операции с криптовалютами сулят куда более высокие барыши, чем использование компьютера в качестве "печатного станка". "В Украине хорошо развито сообщество, которое занимается биткоин-трейдингом, зарабатывая на колебаниях курса", — говорит Нестор Дубневич. По его словам, только в течение недели после известия о национализации ПриватБанка на площадке Local Bitcoins наторговали биткоинов на сумму 2,3 млн грн.

С динамикой, которую в последние годы демонстрируют криптовалюты, вряд ли могут сравниться какие-либо традиционные направления инвестиций. "С начала 2017 года стоимость 1 биткоина выросла на $500, криптовалюты Ethereum и Ethereum Classic показывают прирост на 700% и 600% соответственно, Litecoin — более чем на 500%. В такой ситуации рабочая инвестиционная стратегия — купить и держать", — отмечает юрист ICF Legal Service Виктор Данилов. По его наблюдениям, тот, кто в начале года создал инвестиционный портфель на основе топовых криптовалют, уже получил прирост активов не менее чем на 500%.

Как объяснил Фокусу старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин, рост спроса на биткоины объя­сняется глобальными политическими рисками, ограниченной эмиссией криптовалюты и возможностью обхода барьеров при выводе средств за рубеж.

Впрочем, прогнозы о сколь-либо отдалённом будущем противоречивы. Например, существует мнение, что этот рынок сейчас находится ещё на стадии становления и в ближайшие годы продолжит интенсивный рост. Но скептики высказывают опасения, что криптовалюты не более чем мыльные пузыри, которые в скором времени могут лопнуть. "В наихудшем случае биткоин может потерять популярность, а его стоимость станет нулевой. В наилучшем — достигнет популярности американского доллара и с учётом, что монетарная база США составляет порядка $4 трлн, по очень грубым подсчётам подорожает ещё в 150 раз", — рассуждает член Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine Илья Поркалов.

Но какими бы многообещающими ни казались перспективы роста, перед инвестированием в криптовалюты стоит учитывать и возможные риски. В числе рисков инвестиций в криптовалюты — вероятность потери средств из-за взлома биткоин-бирж или кошельков и ограничение официального использования криптовалют ввиду отсутствия правового поля.

Регуляторное недоумение

Бурное развитие криптовалют стало серьёзным вызовом для традиционной финансовой системы. Регуляторы уже не могут игнорировать это явление. По словам Дениса Берегового из Axon Partners, некоторые страны, такие как Япония, активно разрабатывают механизмы легализации расчётов с использованием цифровых валют, иногда даже с передачей функций регулирования неправительственным организациям. В других странах (Китай, некоторые штаты США) биткоин признан товаром, а не валютой, а в Канаде ввели мораторий на регулирование биткоинов, дабы не мешать развитию технологий.

Наличные принимаем. В мире установлено более 1 тыс. терминалов, в которых можно за наличные пополнить биткоин-кошелёк. В Украине такой аппарат пока один

Вместе с тем во многих странах, в том числе и в Украине, правовой статус криптовалют не определён. Также есть прецеденты полного официального запрета биткоина и его аналогов (Исландия, Эквадор, Боливия и др.).

"Правовой статус биткоина и любой другой криптовалюты украинским законодательством пока не урегулирован, а значит, и у биткоин-пользователей, и у контролирующих органов есть обширное поле для манёвра", — говорит советник АО Spenser & Kauffmann Татьяна Харебава. По её словам, некоторые налоговые органы приравнивают операции с криптовалютами к бартерным, то есть рассматривают биткоин как товар, а суды не имеют единой точки зрения — некоторые считают сделки с биткоинами фиктивными, остальные видят в них бартерные операции. В ответ на запрос Фокуса о правовом статусе биткоина Нацбанк сослался на своё разъяснение от 10 ноября 2014 года, где биткоин называется денежным суррогатом, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и, соответственно, не может законно использоваться на территории Украины как способ платежа. Однако, как отмечают юристы, разъяснение не имеет обязательной силы, и только лишь на его основании невозможно привлечь кого-либо к ответственности.

Именно неопределённость правового статуса криптовалют — главное препятствие для их широкого использования. Многие бизнесы, в том числе и высокотехнологичные, пока предпочитают традиционные методы расчётов. Например, региональный менеджер компании Сrossover (специализирующейся на найме дистанционных специалистов) Синан Ата рассказал Фокусу, что его фирма, которая работает более чем в 100 странах, не использует биткоины. По его мнению, когда команда состоит из профессионалов из разных стран, гораздо проще рассчитываться в долларах, чем в биткоинах и других криптовалютах.

Не только деньги

"Биткоин поддерживает огромное количество самых разных видов транзакций, которые я придумал годы назад, — приводит слова Сатоши в книге "Цифоровое золото" журналист Натаниэль Поппер. — Среди них контракты, залоги, арбитраж, многопользовательские подписи и т. д. Если биткоин получит широкое распространение, нам следует раскрывать эти возможности, но их необходимо было предусмотреть с самого начала". Теперь эти идеи обретают реальные очертания.

Согласно разъяснению НБУ от 10 ноября 2014 года, биткоин является денежным суррогатом и не может использоваться на территории Украины как способ платежа

"Кроме собственно обращения криптовалют, технология блокчейн применяется в банковской и финансовой сферах, здравоохранении, страховании, благотворительности, государственных реестрах, при оказании юридических услуг, регистрации недвижимости, при проведении выборов и референдумов, распределении льгот и социальной помощи, организации глобальных логистических цепочек", — рассказывает юрист компании Kinstellar Сергей Михайлик. Среди украинских проектов на основе блокчейна он приводит в пример систему электронных аукционов для аренды и продажи государственного и коммунального имущества e-Auction 3.0 и систему электронного голосования e-Vox.

Особенно перспективно применение блокчейна в сфере электронного госуправления. Как отмечает Татьяна Харебава, для государственных проектов подобная система интересна заложенным в ней механизмом предотвращения манипуляций с данными — невозможность вносить записи или что-то менять под себя задним числом ставит палки в колёса коррупционным поползновениям чиновников.

В качестве примера действия подобного механизма Андрей Шевчишин описывает возможную схему операции получения госзаказа компанией-лицензиатом. Построенная на основе блокчейна система автоматически проверит наличие лицензий, разрешений и соответствие множеству других установленных обязательных требований. Если подтвердится выполнение всех условий, поступит автоматическая команда о перечислении средств.

Украинские госорганы уже заинтересовались блокчейном. В частности, в Нацбанке в рамках проекта Cashless еconomy анализируют возможности использования технологий блокчейн для внедрения новой платформы для потребностей рынка безналичных платежей. На первом этапе предполагается пилотное внедрение прототипа платформы и инновационного платёжного инструмента. Реализовать пилотный проект планируют с привлечением на волонтёрских началах инициативных участников платёжного рынка. По результатам "пилота" в НБУ будут принимать решение о полномасштабном развёртывании платформы.

Пока в НБУ изучают возможности, Государственное агентство по вопросам электронного правительства и технологическая компания BitFury в апреле 2017 года подписали меморандум о внедрении блокчейна в госуправление в Украине. Разузнать подробности этого проекта непосредственно в агентстве Фокусу не удалось. Тем временем в экспертной среде возлагают на инициативу большие надежды. "Если задуманное будет успешно реализовано, в ближайшем будущем все украинские государственные реестры, медицинские услуги, управление энергетикой, административные услуги и т. д. будут переведены на системы, которые базируются на технологии блокчейн", — считает Сергей Михайлик. По его мнению, это позволит обезопасить государственные базы данных от неправомерных вмешательств, а с другой стороны — уменьшить стоимость их обслуживания и повысить эффективность работы.