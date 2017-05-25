НБУ сделал очередной шаг для удешевления кредитов экономике

Национальный банк Украины продолжил смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, приняв решение снизить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 12,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба центробанка.

Как отмечается в сообщении, потребительская инфляция в апреле замедлилась до 12,2% в годовом выражении, оказавшись ниже прогноза регулятора.

"Смягчение монетарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - отметили в НБУ.

Показатель инфляции, по прогнозам НБУ, составит 9,1% по итогам текущего года, 6% – 2018 и 5% – 2019 года.

Напомним, Национальный банк с 14 апреля снизил учетную ставку до 13% годовых, после того как три предыдущих месяца подряд сохранял ее на уровне 14% годовых.