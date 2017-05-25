Нацбанк озолотился почти на полмиллиарда долларов

Международные резервы Украины на сегодня составляют $17,6 млрд.

Об этом сообщил журналистам замглавы Национального банка Олег Чурий.

"Международные резервы у нас активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты. На сегодня они составляют 17,6 млрд долларов", - сказал Чурий.

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Напомним, на 1 мая международные резервы Украины составляли $17,175 млрд, что на $2,052 млрд, или 13,57%, больше показателя на 1 апреля.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит $21,1 млрд на конец 2017 года и $26,2 млрд на конец 2018-го.

При этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

