Стоимость угля в тарифах на тепловую энергию для ТЭС Центрэнерго вырастет с 1 сентября

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 сентября 2017 года повысила цену на уголь в тарифе на производство тепловой энергии для теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 53-87%.

Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ, передает УНИАН.

Цена угля в тарифе на тепло для Трипольской ТЭС (Киевская область) с 1 сентября 2017 года увеличена на 87%, по сравнению с ценой в действующем тарифе – до 2,087 тыс. грн за тонну (без НДС). Для Углегорской ТЭС (Донецкая область) цена угля в тарифе на тепло с 1 сентября вырастет на 86%, до 2,034 тыс. грн за тонну (без НДС), для Змиевской ТЭС (Харьковская область) - на 53%, до 2,005 тыс. грн за тонну (без НДС).

Таким образом, тариф на отпуск тепловой энергии для Трипольской ТЭС - на 76,9%, до 509,29 грн/Гкал (без НДС), для Углегорской ТЭС увеличен на 61%, до 392,72 грн/Гкал (без НДС), для Змиевской ТЭС - на 31,3%, до 432,23 грн/Гкал(без НДС).

Напомним, в Украине с 17 февраля 2017 года действует чрезвычайное положение в энергетике.

ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что Укрэнерго определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.