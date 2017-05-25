Рева: Пенсии будут ежегодно повышаться с учетом уровня инфляции и роста средней зарплаты

Конкретный размер пенсионных выплат будет зависеть от уровня заработка и от стажа

Ежегодное повышение пенсий будет проходить с учетом уровня инфляции и роста средней зарплаты. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба правительства.

"Конкретный размер надбавок будет зависеть от конкретных пенсионных дел - это зависит от уровня заработка и от стажа. И это только начало - законом будет введен механизм, который позволит повышать размер пенсий ежегодно, и не только на уровень инфляции, но и в соответствии с уровнем роста средней заработной платы", - заявил Рева.

По его словам, примерно 5,6 млн пенсионеров получат перерасчет пенсий согласно новому размеру зарплат.

"Никаких минусов для пенсионеров этот проект (пенсионной реформы, - ред.) не содержит. Проектом закона предусмотрено повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и отмена ограничения пенсий для работающих пенсионеров", - сказал министр.

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.