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Главная » Деньги » Суд отменил ликвидацию банка "Михайловский"

Суд отменил ликвидацию банка "Михайловский"

Суд отменил ликвидацию банка "Михайловский"
Фото: finbalance.com.ua

Нацбанк готовит апелляцию

26.05.17 42
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Окружной административный суд Киева 15 мая по иску единственного собственника банка – компании "Экосипан" – отменил решение Нацбанка о неплатежеспособности банка "Михайловский", решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в него временной администрации и решения обоих госорганов о ликвидации банка. Об этом сообщает FinClub.

Суд констатировал, что перечисление 1,507 млрд грн со счета ООО "Инвестиционно-расчетный центр" на счета физлиц хоть увеличило обязательства ФГВФЛ, но не было "операциями банка", поскольку банк "Михайловский" не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

Исходя из этого, суд решил, что банк "Михайловский" не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. А значит, причин для неплатежеспособности не было, решили в суде.

При этом суд отказался "обязать НБУ совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования банка "Михайловский" в качестве банка".

Нацбанк готовит апелляцию.

"Национальный банк не соглашается с решением Окружного административного суда города Киева, который 15 мая 2017 года вынес постановление, частично удовлетворив иск ООО "Экосипан" и отменив решение НБУ об отнесении банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных и ликвидации этого банка, а также оба решения ФГВФЛ", – сообщили в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая 2016 года поздно вечером.

Накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

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