НБУ назвал сроки частичной приватизации Приватбанка

К частичному вхождению частного инвестора банк будет готов через 3-4 года

В Национальном банке Украины считают, что национализированный Приватбанк будет готов к частичной приватизации через 3-4 года. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает пресс-служба регулятора.

Виталий Ваврищук в очередной раз отметил правильность и законность действий государства с точки зрения вхождения в капитал крупнейшего банка и проведения процедуры bail-in. Он также сообщил, что, по его оценкам, к частичному вхождению в банк частного инвестора Приватбанк будет готов через 3-4 года.

Напомним, глава Нацбанка Валерия Гонтарева говорила о возможных сроках продажи Приватбанка. По ее словам, Приватбанк смогут продать не ранее, чем через 5 лет и возможно не контрольный пакет акций. При этом Гонтарева посоветовала не спешить с приватизацией банка.