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Главная » Деньги » НБУ не согласен с условиями реструктуризации внутреннего госдолга на 229 миллиардов
НБУ не согласен с условиями реструктуризации внутреннего госдолга на 229 миллиардов
Фото: Kvedomosti.com

НБУ не согласен с условиями реструктуризации внутреннего госдолга на 229 миллиардов

Регулятор хочет исключить норму о возможности пересмотра доходности госбумаг в случае существенного роста инфляции

26.05.17 262
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Национальный банк Украины не согласен с предварительными условиями репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле, согласованными Кабинетом министров 24 мая.

Об этом заявил журналистам замглавы НБУ Олег Чурий.

"Кабинет министров принял проект по репрофайлингу. Сейчас мы согласовали основные параметры по репрофайлингу. Мы дошлифовываем некоторые детали", - сказал он.

В частности, Нацбанк не устраивает предусмотренная правительством возможность проведения нового репрофайлинга в связи с увеличением инфляции.

"Это как раз тот пункт, с которым мы не согласны. Его не будет в этом постановлении. Репрофайлинг мы будем делать после принятия постановления в редакции, которая полностью устраивает Национальный банк", - добавил он.

Напомним, 24 мая Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для их обмена на ранее выпущенные облигации со сроком погашения в 2017-2030 годах номинальной стоимостью 221,6 млрд грн и невыплаченным купонным доходом по ним на 7 млрд грн. Годовая процентная ставка по новым облигациям составит уровень инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентного пункта. При этом в случае дефляции годовая процентная ставка составит 1,5%.

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